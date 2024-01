Status på fjellovergangene

Slik er situasjonen på fjellovergangene klokken 18:00:

E134 Haukelifjell: Kolonne

Rv7 Hardangervidda: Stengt for personbiler. Kolonne for kjøretøy over 7,5 tonn.

Fv50 Hol-Aurland: Stengt

Fv53 Tyin – Årdal: Stengt

E16 Filefjell: Åpen

Rv13 Vikafjellet: Stengt

Rv15 Strynefjellet: Åpen

Rv52 Hemsedalsfjellet: Kolonne med styrt trafikkavvikling.