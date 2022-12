Status på fjellovergangene

Åpent for trafikk: E16 Filefjell, fv. 50 Hol – Aurland, rv. 52 Hemsedalsfjellet.

Kolonnekjøring: E134 Haukelifjell, Rv. 7 Hardangervidda, kolonnekjøring for biler over 7,5 tonn - stengt for mindre kjøretøy.

Helt stengt: Rv. 13 Vikafjellet (Ny vurdering klokken 12), fv. 53 Årdal - Tyin.