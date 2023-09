Statsvitar meiner det må bli omteljing i Bergen

– Eg trur det er lurt at det blir omteljing. Ikkje fordi eg trur det har skjedd noko gale, men fordi eg trur det er viktig at alle er sikre på at oppteljinga har blitt rett, seier statsvitar Elisabeth Ivarsflaten til NRK.

Ho meiner det handlar om at valsystemet skal ha legitimitet og tillit blant folk.

I morgon skal valstyret i Bergen møtast igjen for å avgjere om det blir omteljing av stemmene.