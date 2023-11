Statssekretær om asylbarn-saka: – Blir lei meg

– Eg blir lei meg, og derfor har Justis- og beredskapsdepartementet no tatt grep, seier statssekretær Erik Evensen (Ap) i Politisk kvarter onsdag.

Der blei han utfordra på kva som er gjort for dei rundt 400 asylbarna som har status som sakna i Noreg.

Han fortel at politiet no skal spisse eigne rutinar for handtering i saknasaker.

– Der skal asylbarn særskilt bli nemnd og trekt fram som ei sårbar gruppe i samfunnet, seier Eriksen.

Det kjem i tillegg til det Politidirektoratet og ei tverretatleg arbeidsgruppe gjorde i vår.

Dag Inge Ulstein (KrF) peikar på at det verkar som at asylbarn som forsvinn blir leita mindre etter fordi dei har mindre verdi enn norske barn.

– Det vil eg vere veldig forsiktig med å påstå, svara Eriksen.

– Vi kan ikkje slå oss til ro, om det så er ein einaste unge som blir borte og er utsett for kriminelle handlingar, det er ikkje bra nok. Vi har tatt grep, men er ikkje nøgd med jobben som er gjort hittil. Vi skal gjere meir. Det handlar om at asylbarn skal bli behandla likt som mindreårige som blir borte. Den jobben er vi veldig medviten om at vi skal følge opp vidare, seier statssekretæren.