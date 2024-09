Statsraad Lehmkuhl får 24 millioner fra stiftelse

Statsraad Lehmkuhl har fått 24 millioner kroner fra Kristian Gerhard Jepsen Foundation.

Dette er med på å redde seilskuten fra den økonomiske krisen.

– Stiftelsen er glad for å kunne bidra til at Statsraaden sikres et fortsatt liv i god og trygg stand. Skuten er både et viktig symbol for Bergens sterke lokale maritime tradisjoner, samtidig som den i vår tid er engasjert i aktiviteter som er rettet mot dagens og fremtidens globale samfunnsutfordringer, sier styreleder Kristian Jebsen i en pressemelding.

Statsraad Lehmkuhl har slitt med store økonomiske problemer etter at skipet ble lagt i dokk for reparasjon. Skipet var i verre stand enn forventet, og kostnadene ble 37 millioner kroner dyrere enn budsjettert.

Sammen med Jebsen-millionene har en kronerulling gjort at seilskuten nå er ute av den økonomiske krisen. De har fått tilskudd fra Bergens Rederiforening, Hilmar Rekstens Almennyttige fond, Bjørneseths fond, så vel som donasjoner fra enkeltpersoner.

Nå venter Lehmkuhl-stiftelsen at skipet er på sjøen igjen i desember.