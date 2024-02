Statsforvalteren åpner tilsyn etter knivstikking på Os

Statsforvalteren i Vestland åpner tilsynssak i forbindelse med knivstikkingen på Os i Bjørnafjorden.

En 16 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk, etter å ha knivstukket en 15 år gammel gutt i Os sentrum på søndag.

– Vi har vært i kontakt med den aktuelle kommunen og informert om at vi åpner tilsynssak. Vi gjør det på grunn av sakens alvor, og at det er en så alvorlig hendelse der barn er involvert, sier seniorrådgiver Eva Ekblom ved Statsforvalteren.

Hun forteller at de har åpnet tilsyn mot kommunen der en av de involverte er hjemmehørende, men ønsker ikke å gå noe nærmere inn på hvilken kommune det er snakk om.

– Vi har ikke informasjon om at det skal være noe spesiell svikt noe sted per nå. Det er kun alvoret som gjør at vi gjør dette. Det er jo en veldig tragisk og alvorlig sak med barn involvert, så da gjør vi ofte det.

Det var BT som meldte om dette først.