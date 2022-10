Statsforvaltaren vil ikkje ta stilling til «bønnemøte-saka»

«Statsforvaltaren kan rettleie på generelt grunnlag, men vi kan ikkje ta stilling til denne konkrete saka», skriv Statsforvaltaren i eit brev til Sogndal kommune. Kommunen har opna for at dei «kan ha gjort feil» då dei sa nei til kristne samankomster i langfri, og sende difor grunngivinga for vedtaket vidare til Statsforvaltaren for ei juridisk kvalitetssikring.