Med brask og bram opna statsminister Jonas Gahr Støre biogassfabrikken til Renevo på Stord i fjor vår.

Gjennom å ta i mot avfall frå både fiskeindustri og landbruk skulle fabrikken produsera biogass.

Lovorda sat laust.

Sterk propanlukt

– Dette anlegget kuttar klimagass to gonger etter kvarandre. Først ved at råstoffet som vert samla inn frå landbruk og fiskeri vert til biogass i staden for å verta ei utsleppskjelde. Så ved at t.d. lastebilar eller bussar kan køyra på biogass i staden for vanleg diesel, sa ein begeistra Støre til sine eigne nettsider.

I ein ny rapport blir i biogass løfta fram som ei stor energikjelde for Noreg i framtida.

Både matavfall, avfall frå fiskeindustrien og husdyrgjødsel, kan verta konvertert til energi for både lastebilar og skip.

Kva er biogass? Ekspander/minimer faktaboks Biogass blir danna når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, plantarestar, avløpsvatn og anna, blir brote ned av mikroorganismar i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovudsak av metan. Ved forbrenning blir CO2 danna og vatn. Sidan råstoffet kjem frå biologisk materiale blir forbrenninga rekna som CO2-nøytral då denne går inn i det naturlege CO2-krinsløpet. Biogass kan utnyttast til å produsere straum, varme og drivstoff. Dei viktigaste råstoffa (substrata) for biogassproduksjon er: våtorganisk avfall

avløpsslam

fiskeslam

husdyrgjødsel

anna organisk materiale Gassutbyttet er ofte betre når ein kombinerer ulike råstoff. Husdyrgjødsel og avløpsslam utgjer ei potensielt stor kjelde til produksjon av biogass. Råstoff frå skogbruk er ofte mindre aktuelle til biogassproduksjon på grunn av høgt cellulose- og lignininnhald, som krev meir forbehandling. Etter at mikroorganismane har gjort jobben sin og produsert metan, sit ein igjen med eit flytande restprodukt kalla biorest. Bioresten er ein næringsrik masse som eignar seg som gjødsel til plantar. Kjelde: Miljødirektoratet

Men etter opninga på Stord har det gått nesten som naboane frykta på førehand.

Det har lukta sterkt av propan over store område. Og trass i fleire forsøk på å få kontroll, har ikkje verksemda klart å stansa lukta.

Jonas Gahr Støre opna biogassfabrikken på Stord i mai i fjor. Her med Jan Kåre Pedersen, tidlegare administrerande direktør i Renevo (til venstre). Pedersen har no seld seg ut av verksemda. Foto: Eli Bjelland / NRK

Fiskeavfall kan ha gjeve lukt

No har Statsforvaltaren i Vestland, som gjev utsleppsløyve til verksemda, varsla at Renevo kan få stans i alt mottak av avfall.

«Utslepp av lukt over fastsette grenser har konsekvensar for mange menneske i eit stort område. Talet på luktklager viser dette. Statsforvaltaren varslar no at vi vil pålegge stans i mottak av avfall dersom verksemda ikkje kan dokumentere at luktgrensene blir haldne innan 30. juni 2023. Dette betyr at dersom tiltaka som no blir sett i verk ikkje fungerer som føresett, vil vi pålegge verksemda å stanse mottaket av alt avfall, ikkje berre fiskeensilasje, for å redusere luktutsleppet. «​​​​​​

Det var avisa Sunnhordland som først omtalte den nyaste rapporten.

Miljødirektør Kjell Kvingedal hos Statsforvalteren i Vestland seier til NRK at fiskeensilasje kan vera årsaka til at det har lukta så sterkt frå fabrikken.

Selskapet har no stansa mottak av dette avfallet.

– Erfaring frå andre anlegg visar at denne type avfall kan gje luktproblem, seier han.

Dei ventar no på tilbakemelding frå Renevo om kva dei vil gjera for å ordna opp.

Då Statsforvaltaren i Vestland gav utsleppsløyve til Renevo før opninga, fekk dei pålegg om å berre ha merkbar lukt 7 timar i månaden.

I staden har dei sleppt ut over 20 gonger så mykje lukt.

Ingvild Losnegård Koløen og statsminister Jonas Gahr Støre under opninga i mai i fjor. Gahr Støre var full av lovord om fabrikken. Foto: Eli Bjelland / NRK

Nabo: – Situasjonen er betre

Før påske var selskapet i kommunestyret på Stord for å orientera om problema. Då lovde dåverande leiing at situasjonen skulle verta betre rett over påske.

– Ja, og situasjonen har vorte betre. Men framleis slit dei med å halda seg innanfor grensene, seier nabo Stein Bratseth, som bur i Kårevik på Stord.

Frå uteområdet sitt har han direkte utsikt mot fabrikken.

– Dei burde rett og slett ha sett anlegget på pause fram til dei hadde fått kontroll, seier han.

Nabo Stein Bratseth seier luktproblema har vorte mindre sidan påske, men at dei framleis er der. Foto: Olav Røli / NRK

Heldig med vindretning

Administrerande direktør i Renevo, Eilef Stange, skriv i ein e-post til NRK at dei tek luktproblema på største alvor.

Og at dei har eit klart mål om å halda seg innanfor utsleppsløyvet. Med endå meir reinseutstyr meiner han dei skal klara det.

– Forbetringa av lukt har vore stor dei siste månadene, og det er bra for alle, seier Stange.

Nabo Bratseth er glad for at den siste finvêrsperioden kom med «riktig» vindretning.

– Når det er nordavind bles lukta utover sjøen og ikkje mot oss, seier han.