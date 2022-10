Spare straum i bygga til staten

Kommunal- og distriktsministeren sende nyleg brev til alle departementa om å redusere energibruken i eigde og leigde lokale. På bakgrunn av dette har Statsbygg oppretta eit mottak for å rettleie leigetakarane sine og andre statlege verksemder om energieffektivisering av bygg og gi råd om energitiltak.

Rettsbasert straumsparing gjennom ENOVA

Frå 2021-2024 stiller ENOVA 1,1 mrd. kr. til disposisjon for ENØK-tiltak i hushalda. Ordninga er rettsbasert slik at alle som oppfyller kriteria, får støtte.

Utnevne NVE til ENØK-koordinator

Arbeidet med energieffektivisering er i dag spreidd på tvers av forvaltninga og ligg både innanfor byggsektor, energisektor og miljøsektoren. Det er behov for ei sterkare koordinering av ENØK-arbeidet på tvers av sektorar og Regjeringa gir derfor Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) eit nytt og tydelegare ansvar innanfor feltet. NVE vil også få i oppdrag å rapportere årleg på status for måloppnåing når det gjeld energisparing i bygg.

Betre og enklare informasjon om straumsparing

Tilgang på god informasjon om tiltak for energisparing og energieffektivisering er viktig for at bedrifter og hushald tek gode energival. Regjeringa jobbar derfor med eit informasjonsopplegg om ENØK retta mot hushald, næringsliv og det offentlege som skal setjast i verk før den kommande vinteren.

Straumstøtte til næringslivet

Regjeringa har også foreslått å opprette ei ny energitilskotsordning, retta mot bedrifter med straumkostnader tilsvarande minst 3 prosent av omsetninga i første halvår 2022, og som i tillegg har fått sine straumprisar dobla det siste året. Ei bedrift som fyller kriteria av ordninga, og som også gjennomfører ei energikartlegging, kan søkje om tilskot til å dekkje delar av både straumrekninga og ein ev. investering i energitiltak. Bedrifter som berre gjennomfører energikartlegging, kan få dekket inntil 25 prosent av straumprisen over 70 øre/kwh for månadene oktober, november og desember 2022. Bedrifter som i tillegg vel å investere i energitiltak, og søkjer om støtte til dette, kan få dekt straumkostnader tilsvarande inntil 45 prosent av straumprisen over 70 øre per kWh, og i tillegg få inntil 50 prosent av investeringskostnaden ved energitiltaket.

Styrke Husbanken

Regjeringa er oppteken av å jamne ut sosiale forskjellar og hjelpe dei som treng det mest. Gjennom Husbanken vil vi derfor styrkje satsinga på energitiltak som mellom anna kjem folk med låge inntekter til gode. Regjeringa vil komme tilbake til Stortinget med forslag til korleis satsinga skal sjå ut i statsbudsjettet for 2023.