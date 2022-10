– Vi føler oss ført bak lyset. At vi er blitt pusha til å ta ei avgjerd litt for tidleg, litt for raskt. Vi ville helst ha budd i huset, om det først ikkje skal skje noko, seier 52-åringen.

Vegar Sellevold kjøpte huset på Stanghelle av bestemor si i 1995. Her bur han med kone, barn og ein katt. Midt i sentrum, midt mellom Bergen og Voss.

Lenge har han vore førebudd på at staten må kjøpa huset hans, for så å riva det.

Huset står nemleg i vegen for utbygginga av ny E16 og Vossebanen på den svært rasutsette strekninga mellom Arna og Stanghelle.

FØR: Huset til Vegar Sellevold er det grøne med garasje nede til venstre i biletet. Ca midt i bilete vil den nye togstasjonen på Stanghelle koma. Heilt til høgre ser du dagens Vossebanen. Biletet er tatt frå nord mot sør. Sveip for korleis det blir. ETTER: Slik blir den nye stasjonen sjåande ut. Illustrasjonen viser frå sør mot nord, så huset til Vegar Sellevold ville stått rett til høgre for stasjonen oppe ved sjøen.

Vanskeleg situasjon

Men no meiner han regjeringa har skapt ein uføreseieleg og vanskeleg situasjon for hans familie og andre naboar som får huset rive:

I slutten av august fekk dei beskjed om at dei må flytta tidlegare enn dei hadde rekna med, fordi Vegvesenet og Bane Nor vil starte arbeidet på Stanghelle i 2025.

Difor kjøpte han og kona den siste leilegheita i eit nytt byggeprosjekt på Stanghelle, med innflytting sommaren 2024. Slike prosjekt er sjeldne i den vesle bygda og Sellevold omtalar det difor som eit «hastekjøp».

Det skriftlege varselet frå Statens vegvesen om at dei vil kjøpe huset hans kom i eit brev datert 5. oktober 2022.

Men så, dagen etter, kom sjokkbeskjeden frå regjeringa: Dei kuttar midlane til fellesprosjektet til Vegvesenet og Bane Nor. Dei trong 200 millionar kroner til førebuande arbeid mot planlagt oppstart i 2024.

No blir utbygginga minst 1,5 år forseinka. Det meste var eigentleg klart. Reguleringsplanen er godkjent og utbygginga er prioritert i Nasjonal Transportplan.

No veit ingen når pengane kjem og bygginga kan gå i gang.

OFRAR HUSET: Vegar Sellevold (52) er for utbygginga av ny E16 og Vossebanen, sjølv om det tek huset hans. No er han frustrert over at Vegvesenet har mista pengane til å førebu byggestart i 2024. Foto: Jon Bolstad / NRK

Gruar seg

Sellevold er eigentleg klar for å ofra huset. Ny og trygg E16, samt ny jernbane, er ei viktig sak for han og bygdefolket.

– Det er eit prosjekt som skal redda liv. Folk køyrer denne vegen mellom Bergen og Oslo og slik vegen er i dag, er det ein skandale.

Trass i at regjeringa no har sett bremsene på, forventar likevel Sellevold å måtte gi frå seg huset mot slutten av 2024. Det har skapt ein vanskeleg situasjon for 52-åringen.

Han er sterkt knytt til huset sitt og gruar seg til synet som ofte vil møte han i bygda om bygginga blir kraftig forsinka, eller aldri kjem i gong.

– Det som blir mest trist er at huset kan bli ståande og forfalla i mange år før det blir rive, seier Sellevold og svelgjer tungt.

– Kva skal eg seia. Off. Eg får ikkje håpe det blir eit nytt «Ringeriksbanen».

Fellesprosjektet ny E16 og Vossebane mellom Arna og Stanghelle Illustrasjon: Statens vegvesen Ekspandér faktaboks Utbygginga av ny E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er Noregs største tunnelprosjekt. Totalt skal det byggast 80 kilometer med veg- og jernbanetunnel. Prislappen er på 26,4 milliardar kroner, der vegen kostar 13,7 milliardar kroner og jernbana vil kosta 12,7 milliardar kroner. Fleire milliardar blir spart på at utbygginga skjer parallelt. Strekninga er i dag svært ras- og ulukkesutsett. E16 mellom Bergen og Voss er den mest rasutsette europavegen i Noreg. – Ein ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle vil gi auka trafikktryggleik, føreseieleg transport, auka kapasitet for gods på bane og redusert reisetid, ifølge Statens vegvesen og Bane Nor. Dei samanfattar bakgrunnen for utbygginga slik: Arna-Stanghelle-Voss er ein viktig del av hovudkorridoren for transport mellom Bergen og Oslo, både på veg og på jernbane.

I dag er veg- og jernbanestrekninga prega av låg standard, tunnelar med stort behov for vedlikehald og oppgraderingar, og skredutsette område. Det gir ein lite effektiv og føreseieleg reiseveg for trafikantar og næringsliv og store kostnadar for samfunnet.

I tillegg er det mange trafikkulukker. Hovudproblemet er særleg dei mange alvorlege møteulukkene. Statleg reguleringsplan blei godkjent av Kommunal- og distriktsdepartementet 01.04.2022. Prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan (2022–2033) og med naudsynte løyvingar ville byggestart vore mogleg i 2024. Hausten 2022 fjerna Ap/Sp-regjeringa pengane til vidare planlegging av prosjektet og utsette difor utbygginga på ubestemt tid.

NOREGS STØRSTE TUNNELPROSJEKT: Fellesutbygginga av ny E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle har ein prislapp på 26 milliardar kroner. Prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal transportplan og reguleringsplanen vart godkjent av kommunaldepartementet i vår. Illustrasjon: Red Ant / Statens vegvesen

Jobbar ut året med huskjøp

Også for prosjektgruppa i Statens vegvesen og Bane Nor, kom kuttet til Ap/Sp-regjeringa brått på.

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad i Statens vegvesen forstår frustrasjonen til huseigarar som Sellevold.

Men for å halde framdrifta på prosjektet oppe ut noverande periode, blir det jobba vidare med dei grunnerverv-prosessane som allereie er i gong.

– Men vi er i dialog med grunneigarane, og gjennom det trur eg vi kan kome til semje om noko, seier Erstad.

PROSJEKTSJEF: Katrine Sælensminde Erstad i Statens vegvesen leiar fellesprosjektet Arna-Stanghelle saman med Bane Nor. Foto: Jon Bolstad / NRK

Forstår frustrasjonen

Om ikkje dei andre partia på Stortinget forhandlar pengane inn igjen i endeleg statsbudsjett i desember, legg Vegvesenet frå seg arbeidet med Arna – Stanghelle i 2023.

NRK har bedt om intervju med samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Han hadde ikkje tid til å stille.

Statssekretær Mette Gundersen (Ap) i samferdsledepartementet forstår at budsjettkuttet deira gir ein uføreseieleg situasjon for huseigarar på Vaksdal og på Stanghelle.

Men det er mange som går usikre tider i møte og det er difor «trygg styring» som gjeld, meiner Gundersen.

– Verda ser veldig annleis ut no enn for eitt år sidan då vi gjekk i regjering. Det er eit stort bilete som ligg bak den prioriteringa regjeringa har gjort. Økonomien er på eit punkt der det er fare for overoppheting, slik at einskildpersonar til dømes kan få så høg rente på bustadlånet at dei ikkje klarer betale det.