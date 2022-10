– Vi står her døgeret rundt, seier lyttevakt Eivind Kopperdal medan han ser opp på fjellsida.

Han skal stoppa trafikken om det rasar noko ned.

– Eg må lytta og sjå etter rørsle i terrenget. Kjem det noko, så stengjer vi tunnelane og ringer Vegtrafikksentralen.

På riksveg 13 i Oalskår like nord for Tyssedal rasa det både i juli og i august, dei travlaste månadene på den populære turistvegen i Hardanger.

Sidan har det stått lyttevaktar her. Ei mellombels løysning til fanggjerde kjem på plass.

Denne veka startar arbeidet med å få på plass nytt sikringsnett på rasstaden. Fanggjerdet skal ta i mot mindre steinsprang, men då det rasa kom det ned 1000 kubikkmeter med stein.

STEINRAS: I juli rasa det ned 1000 kubikkmeter med stein. Foto: Lars Christian Wallace / NRK

– No har me justert styrken ein god del, så det blir i alle fall sikrare enn det har vore tidlegare, seier byggjeleiar Gaute Sekse i Statens vegvesen.

– Tar ikkje risikoen på alvor

Men inst i Hardanger rasar dei lokale framleis. Dei meiner dette ikkje er godt nok og at meir rassikring må til.

– Ein tar ikkje på alvor den risikoen det er å ferdast langs riksveg 13, seier Nils Johan Ystanes.

Han er HR-ansvarleg på hjørnesteinsbedrifta Tizir i Tyssedal, som ligg mellom fleire rasutsette område.

TYSSEDAL: Her kjem det ofte ras.

Krev «ordentleg» plan

– Risikoen for ras langs denne vegen er heilt uakseptabel. No må me ha ein ordentleg plan, seier Ystanes

Han er skuffa over statsbudsjettet som kom torsdag førre veke.

– Dette statsbudsjettet er for tafatt når det gjeld rassikring. Dette er det viktigaste tiltaket me kan gjera for å sikra at me har eit næringsliv i distriktet, seier HR-leiaren.

DØGERET RUNDT: Lyttevaktene må lytte med spissa øyra døgeret rundt, men får snart gå av vakt. Foto: Tale Hauso / NRK

– Men i statsbudsjettet er riksveg 13 nemnt og det er sagt at det skal komma strakstiltak sør for Tyssedal.

– Det er bra at dei får gjort noko, men det er ikkje ei varig løysing. Eg forstår at dei må spara pengar, men me må ikkje spara pengar som gjer at me setter liv i fare, seier han.

SKUFFA: Nils Johan Ystanes, HR-ansvarleg i Tizir, meiner politikarane ikkje tar rassikring på alvor. Foto: Tale Hauso / NRK

Mange vegprosjekt

Regjeringa har foreslått å bruka 39,5 milliardar kroner til vegføremål.

– Mange prosjekt har allereie starta opp, skal bli vidareført og er under planlegging, medrekna skredsikringstiltak, seier statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet.

Ho seier vidare at dei veit at riksveg 13 er spesielt skredutsett.

– Departementet setter ikkje av midlar til enkeltstrekningar i budsjett. Me har tillit til at Statens vegvesen og Nye Veier setter inn nødvendige ressursar for å vareta tryggleiken til trafikantane.

– Skulle hatt større kasse å grava i

Nye Veier har sett av 200 millionar kroner til utbetringstiltak på riksveg 13.

– Me skulle gjerne hatt ei mykje større kasse å grava i og sett i gong fleire tiltak, men me er nøydde til å planlegga kor me først bør gjera tiltak for få pengane til å strekka lengst mogleg, seier Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier.

Dei jobbar no med ein heilskapleg plan for riksveg 13 frå Skare til Sogndal, der dei skal identifisera og prioritera ulike delprosjekt.