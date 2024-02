Statsadvokatene urolig for Vest politidistrikt: Mener politiet oppklarer for få saker

Statsadvokatene har ført kontroll med Vest politidistrikt, for å se om politiet prioriterer det de har fått beskjed om.

Funnene gjør påtalemyndigheten urolig, viser et brev NRK har fått innsyn i.

I fjor løste politidistriktet en betydelig mindre andel av de alvorlige sakene de etterforsket, sammenlignet med 2022.

Det betyr at oppklaringsprosenten har falt fra 51 til 42 prosent i løpet av ett år.

Nedgangen skjer til tross for at saksbehandlingstiden blir kortere og at færre saker ligger står i kø.

– Urovekkende, skriver førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i brevet.

Politiet er uenig med beskrivelsen, men sier at de har stram økonomi.

KRITISK MOT POLITIET: Eirik Stolt-Nielsen, førstestatsadvokat i Hordaland, Sogn og Fjordane. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

«Urovekkende»

På landsbasis hadde til sammenligning 46 prosent av de alvorlige sakene blitt løst i samme tidsrom.

Stolt-Nielsen sier at «det er nå over tid konstatert flere urovekkende utviklingstrekk i straffesaksbehandlingen, til tross for gode restansetall og lav saksbehandlingstid».

Han legger til at knappheten på ressurser for etterforskning av alvorlig vold og drap gjør at politiet må hente etterforskere fra andre prioriterte områder, som da blir skadelidende.

Spesielt etterforskningen av organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet har blitt skadelidende som følge av ressursmangelen, skriver statsadvokaten.

Konsekvenser er at saker blir liggende lenge og at nye saker ikke blir opprettet.

– Nå haster det

Stolt-Nielsen påpeker i brevet at han har varslet om dette tidligere, og politiet har sagt at de skal bli bedre.

Når han nå ser seg nødt til å rette fingeren mot politidistriktet på nytt, er fordi situasjonen har blitt enda verre, ifølge ham.

– Nå haster det, så ikke etterforskningsmiljøene på viktige felt blir så utarmet at de forvitrer, skriver Stolt-Nielsen.

Kontrollen er gjort for å følge opp sakene som riksadvokaten prioriterer. Det er der Vest politidistrikt blir dårligere. Derimot blir de bedre på saker med lavere prioritering.

Mener noe må skje i måten de bruker ressursene

Til NRK sier konstituert førstestatsadvokat Benedicte Hordnes at situasjonen er alvorlig, men at de ikke kan gå nærmere inn på årsaken til fallet i oppklaringsprosent.

Vår jobb er her kun å påpeke negative statistiske avvik, ifølge Hordnes.

– Men vi er klare på at nå må noe skje i ressursutnyttelsen. Vi er trygge på at politimesteren jobber for å bedre situasjonen, sier hun til NRK.

Hun er klar på at dagens situasjon ikke må gå ut over tilliten til politiet. Hun sier at politiet har få ressurser, og at regjeringen opprettet en ny politistasjon i Vaksdal imot politimesterens ønske.

– Vi har forståelse for at det er vanskelig for politidistriktet når de har anstrengt økonomi, men de må prioritere. Slik vi oppfatter politiets beskrivelse av situasjonen, er politimesterens handlingsrom til å disponere i forhold til politidistriktets behov, blitt mindre de senere år, sier Hordnes.

UENIG: Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, deler ikke oppfatningen om at det er en urovekkende utvikling. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Politiet deler ikke statsadvokatens oppfatning

Påtaleansvarlig Gunnar Fløystad hadde ikke anledning til å gå inn i tallene onsdag ettermiddag, og sier han derfor ikke har kvalitetssikret dem.

Han skriver i en e-post til NRK at han deler ikke statsadvokatens oppfatning av situasjonen.

– Vi deler ikke en oppfatning om at det er en urovekkende utvikling knyttet til de alvorlige straffesakene vi har etterforsket. De mest alvorlige straffesakene blir etterforsket på en god måte. Bekymringen er større knyttet til at det er ikke anmeldt kriminalitet som vi ikke har hatt kapasitet til å avdekke, skriver Fløystad til NRK.

Han mener det er en naturlig årsak til at oppklaringsprosenten har sunket.

– For det første har antallet grove narkotikasaker sunket. Dette er saker som normalt har høy oppklaring. For det andre har antallet seriesaker av typen seksuell omgang med barn blitt redusert. Dette har også påvirket oppklaringsprosenten negativt, skriver Fløystad.

Han erkjenner imidlertid at distriktet har en svært anstrengt økonomi, og påpeker at de har vært nødt til å redusere antall ansatte med 45 i 2023.

– Dette har naturlig nok hatt en negativ innvirkning også på evnen til å iverksette etterforskning. Det pågår nå imidlertid er arbeid for å styrke kapasiteten til å etterforske den alvorlige kriminaliteten som vi mener vil bedre forholdene. Det er imidlertid ikke slik at vi ikke har klart å etterforske de aller mest alvorlige sakene på en forsvarlig måte, skriver Fløystad.