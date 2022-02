Statnett vil ha jamnare straumpris i heile landet

– Statnetts nye signaler om å gjøre noe med flaskehalsene mellom nord og sør er svært gledelige. Det var et initiativnivå i Statnett tilnærmet lik null i høst, rundt løsninger knyttet til de store prisforskjellene, som gjorde at Distriktsenergi foreslo at et uavhengig og faglig sterkt utvalg skulle utfordre Statnett på dette spørsmålet. Nå ser vi at Statnett responderer og kommer med konkrete forslag. Det er vi glade for og nå er vår oppfordring til Statnett at forslagene utredes så raskt som mulig og at en starter med tiltak så fort en kan deretter. Vi presiserer at vi ikke forventer lik pris i Norge mellom Nord og Sør, men de prisforskjellene vi har sett denne vinteren og som vi advarte mot tidlig i høst, de må reduseres kraftig. Det ligger produksjonsreserver nord for Dovre som ikke kommer til markedet pga flaskehalsene og kundene Sør for Dovre opplever i snitt vel 4 ganger så høy pris som i Nord og tidvis inntil 10 ganger høyere pris. Det må være åpenbart for alle at slik kan det ikke fortsette.