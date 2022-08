Statnett ber Equinor utsetje nedstenginga av gasskraftverket på Mongstad

Energikrisa har auka presset på å forlengje levetida til gasskraftverket på Mongstad, som etter planen skal demonterast 30. august.

Måndag melde NRK at staten ikkje vil vurdere framtida til gasskraftverket på Mongstad før 1. oktober. Ein månad etter at det vert lagt ned.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) forklarte at det var opp til Statnett å vurdere lagnaden til gasskraftverket, og at Statnett ville kome med ei tilråding i oktober.

No varslar konserndirektør for Systemdrift i Statnett, Peer Olav Østli, at det ikkje er tid til å vente heilt til oktober.

– Når vi skal ha tiltak som kan hjelpe i ein eventuell svært anstrengd situasjon, er det viktig at vi har god oversikt over moglege tiltak og korleis dei kan bidra og kostnadene ved dei. Derfor må avgjerda om å eventuelt nytte Energiverk Mongstad i ein slik situasjon blir sett i ein større samanheng, seier han til NTB.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har fått oppmoding om å gripe inn. Foto: Lise Åserud / NTB

Har vore eit kostbart «gnagsår»

Tilrådinga frå Statnett er ikkje uventa. Alt i juni sende dei brev til Equinor der dei spør om det framleis er formålstenleg å stengje ned gasskraftverket på Mongstad som planlagt.

Gasskraftverket har vore eit kostbart «gnagsår» for Equinor sidan oppstarten i 2010.

Etter tap i hundremillionerklassen over fleire år vedtok dei i 2017 å leggje ned det omstridde gasskraftverket.

Men nedlegginga har vore utsett gong på gong, og i det siste har bortfallet av russisk gass og spørsmål om forsyningssituasjonen auka presset på å forlengje levetida.

Bakgrunnen er at Statnett vurderer at det er «opp mot 20 prosent sannsyn» for straumrasjonering til vinteren.

– Timinga kunne ikkje ha vore meir elendig

Førre veke fekk motstanden mot å leggje ned gasskraftverket ytterlegare kraft då trioen Bergen næringsråd, Nordhordland næringslag og Vestland-ordførar Jon Askeland (Sp) i eit felles initiativ bad olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om å gripe inn.

– Timinga for demonteringa av gasskraftverket på Mongstad kunne ikkje ha vore meir elendig, seier leiar i Nordhordland næringslag, Baste Tveito, til Avisa Nordhordland.

Han presiserer at ansvaret for norsk energipolitikk kviler hos statsråden, og ikkje hos Equinor.

Equinor-sjef Anders Opedal har vore tydeleg på det same – at Equinor er eit vanleg børsnotert selskap og at forsyningssituasjonen ikkje er deira problem.

– Det er ikkje er oppgåva vår å sikre straumbackupen i Noreg, sa han til NTB i førre veike.

Sylvi Listhaug kvitterte med at staten har store eigarinteresser i Equinor og at det sånn sett er «naturleg at Equinor er med på å ta ansvar for å sikre beredskapen i Noreg».