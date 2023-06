Statkraft-sjefen: Krisa er ikkje over

Energibiletet ser betre ut no enn for eit år sidan, men energikrisa er ikkje over. – Det kjem ein ny vinter om eit halvt år, og heile energisystemet kan framleis bli sårbart for forstyrringar i gassprisane og i gassforsyninga, sa Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen under Statkraftkonferansen måndag.