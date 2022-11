Forrige uke fortalte NRK om Tiktok-videoer som viser råkjøring i blant annet Norges lengste motorveitunnel.

Speedometeret viste en hastighet på 280 kilometer i timen på én av bilene.

Saken har skapt sterke reaksjoner blant folk, og mange krever nå fotobokser i den nye tunnelen bare fire uker etter åpningen.

NRK har snakket med én av de som har publisert en av videoene på TikTok med råkjøring. Mannen sier videoen er fra den nye tunnelen.

Han hevder han er med i et «undergrunnsmiljø» for eksklusive biler. Miljøet består at rundt 30 medlemmer, ifølge mannen.

– Jeg skjønner folk blir provosert, men den på den aktuelle filmen som det siktes til, så er det ingen trafikk, sier mannen i 20-årene til NRK.

Råkøyring på E39 Du trenger javascript for å se video.

Skal kartlegge farten i tunnelen

Statens vegvesen reagerer også på kjøringen, og det er nå satt i gang et arbeid for å vurdere automatisk fartskontroll i tunnelen.

– Med bakgrunn i hva som kommet til syne i mediene og sosiale medier, så ser vi et behov for å gjøre ordentlig kartlegging av farten. Vi er i prosess for å få dette gjort, sier Jørgen Bysveen, fagansvarlig for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen.

Planen er å installere et system som kan måle hvor fort alle bilister kjører gjennom tunnelen i en periode.

Det eksisterer ulike kriterier for hva som må til for at automatisk fartskontroll blir satt opp på en strekning.

I tunnelen med råkjøringen er fartsgrensen 100 kilometer i timen

Landets lengste motorveitunnel har fartsgrense 100 kilometer i timen, men ingen fotoboks. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Målinger over tid må vise at 20 prosent av bilistene i tunnelen kjører raskere enn 110 kilometer i timen.

Arbeidet skjer i samarbeid med politiet. Først og fremst må Vegvesenet få avklart om det er mulig å gjøre en slik fartsmåling i tunnelen. Det kommer an på utstyret i tunnelen.

– Tunnelen er absolutt fanget opp på radaren og vi følger utviklingen, sier han.

Jørgen Bysveen er fagansvarlig for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen og forteller at de følger med. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Skjer tidligst på nyåret

Christer Taule Kjerrgård, senioringeniør i Statens vegvesen, sier målingene som kan føre til installeringer av fotobokser kan starte tidligst på nyåret.

– Trafikkregistreringspunktene våre er plassert på utsiden av tunnel. Disse måler kun antall trafikanter gjennom tunnelen. Slik tunnelen er nå, har vi ikke egnet utstyr til å kartlegge hastighet på enkeltpasseringer, skriver han i en e-post.

Riktig utstyr skal nå installeres.

– Vi er i prosess for å anlegge registreringspunkt i tunnel, som vil måle både trafikkmengde og hastighet. Det er noe usikkert når dette vil være i drift, men mest sannsynlig i løpet av de første månedene i 2023, skriver han.

Tror ikke fotobokser vil hindre fartsbrytere

For mannen i miljøet for raske biler, er det ikke uventet at råkjøringen nå kommer frem i lyset. Han mener det er store mørketall.

Mannen sier han ikke har tro på at fotobokser vil hindre råkjørere.

– Jeg har sett biler kjører 300 km/t mellom fotoboksene. Jeg tror ikke fotobokser løser noen ting. De som kjører på denne måten og ønsker å bryte loven, de vet hvor fotoboksene er og vet hva de driver på med.

Selv nekter han for å være fartsbryter, men at det er noen andre som har lånt bilen som har kjørt i 280 kilometer i timen.

– Hvorfor kjører mange fort?

Denne fotoboksen er plassert i Knappetunnelen i Bergen. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

– Jeg tror det er litt konkurranse om hvem som har best bil, mest hestekrefter og går raskest. Det er mye penger i biler. Jeg har for eksempel en kompis som har kjørt en Porsche til 2 millioner kroner. Det er sikkert en måte å måle hvilken som er best, sier han.

Han hevder miljøet består av rundt 30 personer fra hele Vestlandet, men hovedsakelig Bergen.

– Selv er jeg bedriftsleder og har flere firmaer. Vi har alle gode jobber, og er selvstendige. Man må ha litt penger for å drive sånn, sier han.

Utfordrende å ta råkjørere

Terje Oksnes, utrykningspolitiet sin distriktssjef for Vestlandet, sier det kan være risikabelt å dele videoer av råkjøring i sosiale medier.

– Folk har blitt dømt etter dette. De legger igjen elektroniske spor, så det kan hende lokalt politi finner ut av hvem som står bak kjøringen, sier han.

UPs distriktssjef på Vestlandet, Terje Oksnes, sier at folk har blitt dømt etter slik råkjøring. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Han bekrefter at råkjørere kan være vanskelige å oppdage for politiet. I den nye tunnelen mellom Os og Bergen er det utført kontroller med sivile politibiler.

– Det skal godt gjøres å ta disse store hastighetene. Jeg tror ikke de gjør det uten å ha sjekket ut om det er noen potensielle sivile politibiler i nærheten, sier Oksnes.