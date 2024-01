Statens hus skal byggast på Nordfjordeid

No er det klart at Statens hus på Nordfjordeid skal byggjast. Det melder ordførar i Stad Sigurd Reksnes i ei pressemelding. – Dette er veldig gode nyhende for Stad kommune og Nordfjord, skriv Reksnes.

Bygginga av Statens hus betyr at det vert bygd ny politistasjon for Nordfjordeid, som også blir hovudsete for politiet i Nordfjord. Skatteetaten og Nav vert dei to andre store leigetakarane i Statens hus, står det i pressemeldinga. I tillegg skal Stad kommune ha eigne lokale til ein distriktshub i bygget. Denne kan brukast til fleire føremål mellom anna å tilby ambulerande kontor for statleg og fylkeskommunal verksemd. melder Reksnes.