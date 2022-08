Staten vurderer å tvinge næringslivet til meir openheit

Anniken Hauglie, NHO

– Data representerer ein stor, uutnytta ressurs i Noreg. NHO synest derfor det er positivt at Høgre vil få fart på verdiskapinga som data legg grunnlag for. Offentlege data må delast med private bedrifter som kan innovere, effektivisere og skape nye tenester basert på det. Her kan nye arbeidsplassar blir skapte. Samtidig må viktige spørsmål knytt til eigarskap, tryggleik og personvern blir løyste før vi får teke ut den latente verdien i data, og Noreg må uansett følgje utviklinga i EU som jobbar med nye reglar for datadeling.

Atle Hamar, direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet

– Vi har delt ut 4,3 milliardar i koronamidlar og sit etter kvart på store mengder data om idretts- og frivilligheits-Noreg, som vi tek mål av oss å systematisere. Data representerer ein stor, uutnytta ressurs i Noreg, som vi må fart på delinga av.

Øyvind Husby, administrerande direktør i IKT Noreg

– Meir deling av data er ein av dei viktigaste føresetnadene for å lykkast med transformasjonen av den norske modellen til ein datadriven økonomi. Vi ser derfor fram til denne planen med stor spenning. Samtidig må vi forsikre oss om at eventuelt påbod om å opne data innsamla av private ikkje øydelegg moglegheita for å etablere økonomisk lønnsame selskap basert på data.

Jo Eikeland Roald, leiar for teknologipolitikk i Abelia

– Vi fekk gode strategiar og målsetjingar frå den førre regjeringa, men etterlyste høgare tempo på gjennomføringa. No håpar vi Høgre vil halde fram med å arbeide for å gjennomføre denne politikken også saman med ny regjering – som vi trur er samde i mange av punkta på Høgres liste. Datadeling er eit viktig steg mot endå sterkare teknologinæringsliv, som kan bli ein motor for omstilling og berekraftig vekst.

Espen Sveen, seksjonssjef for transportdata i Statens vegvesen

– Våre data er grunnlag for viktige avgjerd innan samferdsel og samfunnsutvikling, og openheit er derfor viktig. I tillegg ønsker vi å leggje til rette for verdiskaping i marknaden slik at private aktørar kan lage verdiaukande tenester på våre data. Vi opplever eit godt klima for deling av data, men ser at datadeling framleis er eit umodent område.

Mona Strøm Arnøy, direktør i Kartverket

– Vi er svært opptekne av å dele geografiske data slik at det gir verdiskaping både i offentleg og privat sektor. Store mengder geografisk informasjon blir samla inn som del av kartleggingsprogram, forsking og konsekvensvurderingar i privat regi. Utan at det alltid blir lagt til rette for gjenbruk. Denne utfordringa har høg prioritet og blir også følgd opp gjennom nasjonal geodatastrategi. Kartverket ønskjer å utvikle dagens geografiske infrastruktur til bli meir dynamisk oppdatert. Dette inneber også å få data tilbake frå både andre offentleg etatar og privat sektor.

Liv Dingsør, dagleg leiar i DigitalNorway

– Det er ingen tvil om at det er store verdiar i dataøkonomien, og at vi har ei mobiliseringsutfordring. Potensial blir ikkje realisert av seg sjølv, men må skapast i norske verksemder. Vi veit at Noreg har store moglegheiter innan industriell digitalisering som bør gripast no, og vi ser størst vekst globalt på område der det offentlege spelar ei sentral rolle. Samtidig seier Europakommisjonen at 80 prosent av all industrielt data aldri brukt, og berre 13 prosent av offentlege aktørar deler data med omverda.