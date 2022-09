Oppdatering: Statsforvaltaren melder torsdag formiddag at dei har fått forsikringar frå kommunen som gjer at dei likevel ikkje har innvendingar til klatrestien, og at arbeidet kan fortsette som planlagt. Dette gjeld mellom anna sikringsgjerdet, som under nemnt.

I juli gav Bremanger kommune løyve til å starte bygginga av ein via ferrata (italiensk for «jernveg») opp det som vert kalla «Europas høgaste sjøklippe», Hornelen i Nordfjord.

Blant dei som reagerte på avgjerda var eventyrar Stein P. Aasheim, som kalla stien ein «vulgær tivolifisering av norske fjell».

På toppen har særleg skissa til eit 250 meter langt sikringsgjerde vekt debatt.

– Dette er eit sirkustiltak som vi burde vore spart for, sa president i Noregs klatreforbund, Stein Tronstad.

No krev Statsforvaltaren i Vestland at byggjearbeidet vert stansa.

Hornelen er eit kjent landemerke som reiser seg bratt opp frå havet og når opp til 860 meter over havet. Foto: Mats Grimsæth

– Ein klar sakshandsamingsfeil

Bakgrunnen er «uavklarte spørsmål» om kommunen har vurdert om tiltaka på fjellet er i samsvar med reguleringsplanen.

– Ein klar sakshandsamingsfeil, seier Nils Erling Yndesdal hos Statsforvaltaren til avisa Firdaposten.

Han legg til at verknadene av gjerde, stiar, gapahuk, plankestiar, bruer og kvileplassar vil ramme naturverdiane i området, og at desse «i lita grad er opplyst og vurdert».

Til NRK seier han:

– Det viktige her er at det er dialog mellom kommuneadministrasjonen og Statsforvaltaren for å finne ei løysing. Vi vonar såleis at saka blir løyst lokalt utan at det trengst involvering av ein setjestatsforvaltar.

Fjellførar og tinderettleiar Sigurd Felde skriv på Facebook at han gler seg over utviklinga i saka.

– Vi håpe fornufta sigrar, og at dette prosjektet, som aldri burde vore starta, vert stansa, skriv han.

Hornelen ligg i Bremanger kommune, som skal eige, men ikkje drive anlegget.

– Gjerde, stiar, gapahuk, plankestiar, bruer og kvileplassar kan samla sett få stor verknad for naturverdiane, seier Nils Erling Yndesdal hos Statsforvaltaren. Foto: Statsforvaltaren i Vestland

– Må vere ei misforståing

Ordførar i kommunen, Anne Kristin Førde (Ap), svarar at dei siste signala frå statsforvaltaren må byggje på «ei misforståing».

Ho viser til «fleire møte» med statsforvaltaren, seinast i juni.

– Vi møtte ingen innvendingar då. Vi kan ikkje sjå at dei har mynde til å stoppe arbeidet, og let derfor utbyggaren halde fram arbeidet som planlagt, seier ho til Firdaposten.

Til NRK legg ho til at kommunen har sendt brev til Statsforvaltaren og at ho «håpar at svaret kan bidra til at vi er omforent med planane som ligg her».

– Må sørgje for å skape «a reason to go»

I eit folkemøte i sommar forklarte kommunedirektør Tom Joensen at dei kommunale kostnadane (7 millionar kroner) er ein del av strategien om auka satsing på turisme som næringsveg.

– Det skal vere attraktivt å besøkje Bremanger. Vi må sørgje for å skape «a reason to go», sa han.

Bakgrunnen for møtet var kritikken som var reist mot prosjektet, blant anna frå Nordfjord Klatreklubb som omtala prosjektet som «ein tabbe».

«Vi forstår ønsket om aktivitet. Likevel kunne vi ønskt at initiativtakarane undersøkte korleis dette prosjektet ville passe inn i den norske klatretradisjonen», skriv dei i eit lesarinnlegg i Fjordenes Tidende.

Påstandar om tivolifrisering og «disneyifisering» av norsk natur har tidlegare versert i forbinding med byggjeprosjekt ved Vettisfossen, Vøringsfossen (sjå video under), Andersnatten og Nesaksla.