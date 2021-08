Staten vil ikkje sponse kyrkja før 1000-årsjubileet

Året er 1024 og Olav den heilage innfører kristenretten på Mostratinget i Vestland.

Rett bortanfor ligg Moster gamle kyrkje, som Olav Tryggvason lét byggje nokre år tidlegare (eller seinare; kjeldene varierer).

Sidan har det gått nesten tusen år, og kyrkja har fått ny eigar: Fortidsminneforeningen.

– Vi ynskjer at kyrkja skal skine til tusenårsjubileet, seier Ola Fjeldheim, generalsekretær i foreininga.

Han søkte difor om tilskot frå ordninga for mellomalderkyrkjer som Stortinget vedtok i fjor sommar. Tidlegare hadde stavkyrkjene fått sitt; no var det steinkyrkjene sin tur, meinte politikarane.

Skal gjelde alle viktige bygg

I alt er det 159 mellomalderkyrkjer bygd i stein her i landet. Nesten alle er eigd av Den norske kyrkja, men nokre av dei (9) er eigd av Fortidsminneforeningen og ulike stiftingar og museum.

I forarbeidet til vedtaket presiserte Barne- og familiedepartementet at eigar ikkje skulle bety noko: «Den auka innsatsen (...) skal gjelde for alle kulturhistorisk viktige kyrkjebygg, uavhengig av eigarskapet», skreiv departementet.

Same ordlyd gjekk att i det endelege vedtaket:

«(...) det skal leggjast til grunn ei målsetting om at alle steinkyrkjer frå mellomalderen skal ha ordinært vedlikehaldsnivå innan 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad.» (kursivert av NRK)

– Midlane skal gå til kyrkjer som står sentralt i vår kristne kulturarv, og som det er viktig at vi tar godt vare på, sa tru- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i april.

Fjeldheim kjende seg difor «heilt trygg» på at dei ville få pengar til å sette i stand Moster gamle kyrkje. Ikkje minst fordi eit nasjonalt tusenårsjubileum sto for dør.

KULTURARV: – Disse midla skal gå til kyrkjer som står sentralt i vår kristne kulturarv, sa tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i april. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– Kasta inn i ein Kafka-roman

Men så kom svaret frå Riksantikvaren, som fordeler pengane på vegner av staten.

I svaret viser dei til ein e-post datert 2. juni, der Barne- og familiedepartementet skriv at dei «tenker sektorprinsippet» og at det difor «berre er kyrkjer som er soknekyrkjer eller kapell, og som kommunen har et økonomisk ansvar for, som blir omfatta.»

Eller meir beint fram: ingen pengar til mellomalderkyrkjer som har andre eigarar enn Den norske kyrkja.

– Eg fekk beskjeden rett før eg tok ferie. Det er som å bli kasta inn i ein Kafka-roman, seier Fjeldheim.

Fortidsminneforeiningen vil no undersøke om departementet har brote forvaltingslova, all den tid eigar ikkje er ført opp som eit kriterium i utlysingsteksten for tilskotet.

Biskop i Den norske kyrkje, Halvor Nordhaug, kallar instruksen om å ekskludere kyrkjer som har andre eigarar for «formalistisk, ugrunna og vilkårleg».

– Her vert steinkyrkjer som er viktige kulturminne, og som opp gjennom historia har blitt brukt av Den norske kyrkje, ramma.

Han legg til:

– Det blir særleg beklageleg om dette sett ein bom for ei nødvendig rehabilitering av Moster gamle kyrkje. Ho vil vere eit midtpunkt under det viktige 1000-årsjubileet for Olav Den Heilage.

UGRUNNA: Biskop i Den norske kyrkje, Halvor Nordhaug, kallar instruksen om å ekskludere kyrkjer som har andre eigarar for «formalistisk, ugrunna og vilkårleg». Foto: Den norske kirke

Overraska over vendinga

I tillegg til kyrkja i Moster vil også søknadane som er sendt på vegner av St. Jørgen kyrkje, Fiskum gamle kyrkje, Veøy gamle kyrkje, Holdhus gamle kyrkje, Logtun kyrkje og Sakshaug gamle kyrkje no bli avvist. Ingen av dei har Den norske kyrkja som eigar.

Øystein Dahle er direktør i KA, som er arbeidsgivarorganisasjonen for kyrkjelege verksemder.

Han seier til NRK at han er «overraska» over vendinga og at organisasjonen «ikkje heilt forstår kva som er bakgrunnen for dette».

– Vi har heldt oss til at dette ikkje er trussamfunnsstøtte, men forankra i kulturminnepolitiske omsyn. Då er eigarskapet litt mindre interessant.

FELL UTANFOR: Hove Steinkyrkje i Vik fell utanfor støtteordninga slik departementet har definert han. Foto: Ottar Starheim / NRK

Ikkje det Stortinget sa ja til

Stortingsrepresentant for Sp, Åslaug Sem-Jacobsen seier instruksen ikkje harmonerer med det Stortinget gjekk inn for.

– Det har ikkje vore nokre føringar frå Stortinget som seier at statlege kyrkjer har forrang, seier ho.

Ho legg til:

– Eg har forståing for at det må gjerast prioriteringar, men det er ikkje det same som at regjeringa berre skal bestemme å halde nokre kyrkjer helt utanfor ordninga.

Morten Stige er leiar i Fabrica kulturminnetenester, som på oppdrag frå Riksantikvaren og KA har utarbeidd ein ny rettleiar for å sette i stand mellomalderkyrkjer.

– At Fortidsminneforeningen blir straffa når dei gjennom 150 år har tatt ansvar for ein del av vår kirkelege kulturarv er svært urimeleg, seier han.

RIMER IKKJE: Stortingsrepresentant for Sp, Åslaug Sem-Jacobsen seier instruksen frå departementet ikkje harmonerer med Stortinget gjekk inn for. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Barne- og familiedepartementet (BFD) viser i sitt svar til NRK tilbake til presiseringa frå 2. juni der dei finn det «naturleg å avgrense (ordninga, jou.anm.) mot det som er departementet sitt sektoransvar».

Dei legg til:

– At sikring og istandsetting av steinkyrkjene frå mellomalderen er viktige er barne- og familieministeren klar over og einig i. Mange av disse har manglande brannsikring og der har Riksantikvaren ein eigen tilskotsordning.

Departementet legg til at arbeidet med å leggje fram nye strategiar for å bevare kyrkjene i utgangspunktet «er eigd» av Klima- og miljødepartementet.

– Sånn sett er ikkje (stortingsvedtaket i 2020) direkte relatert til midla på vårt budsjett, og har meir relevans inn i eit framtidig bevaringsprogram eller -strategi for kyrkjebygg. Når det er sagt, så har steinkyrkjene vore prioritert i nokre av tildelingsrundane hos Riksantikvaren av middel frå BFD, men altså da innanfor de avgrensingane departementet har gjort og meiner er riktige for disse tilskota.