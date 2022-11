Staten vil ikkje dele informasjon med fylke: – Dei kan ta seg ein bolle

Medan flyktningar frå Ukraina strøymer til landet, går det føre seg ein strid mellom Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) og fylkeskommunane om integrering.

Konflikten har vore teken opp på fleire nivå, også på Stortinget, men saka verkar like fastlåst.

Bakgrunnen er regionreforma i 2020 der fylkeskommunane fekk overført oppgåver og stillingar frå IMDI sine regionkontor for å ta større ansvar for integreringa.

Det som ikkje følgde med var tilgang til sakshandsamingssystemet IMDInett, som inneheld informasjon om språk, kjønn og nasjonalitet.

I praksis betyr det at fylkeskommunane berre får vite alderen på flyktningane.

Ingenting anna.

IMDI bør ta seg ein bolle og slutte å stikke kjeppar i hjula for integreringa. Trude Brosvik (KrF)

– Informasjon om nasjonalitet, språk, kjønn og kompetansenivå er viktig i integreringsarbeidet, seier Per Morten Ekerhovd, avdelingsleiar for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune.

Ei anna utfordring er at fylkeskommunane ikkje har oversikt over dei som består den obligatoriske prøva i norsk og samfunnskunnskap.

– Dette er svært uheldig fordi språk er essensielt for integreringa, seier Ekerhovd.

Dette skal fylkeskommunen ta ansvar for Ekspandér faktaboks Fylkeskommunane har mellom anna fått ansvar for å tilrå busetjing av flyktningane i kommunane, karriererettleiing og opplæring i norsk og samfunnsfag i dei vidaregåande skulane. Arbeid for å hindre skulefråfall og planlegging for kvalifisering til arbeidslivet er prioritert. Det same er arbeid mot tvangsekteskap, sosial kontroll og vald i nære relasjonar.

– Vi bør ha for auge kva som er til beste for flyktningane, seier Per Morten Ekerhovd i Vestland fylkeskommune. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Verkar som dei er sure

– IMDI «må ta seg ein bolle» og slutte å stikke kjeppar i hjula i det viktige integreringsarbeidet vårt, seier Trude Brosvik (KrF), som er medlem i fylkesutvalet.

Førre veke bad eit samrøystes fylkesutval i Vestland om at IMDI gjev fylkeskommunen tilgang til nødvendig informasjon gjennom IMDInett.

Fylkeskommunen «kan ikkje få utført samfunnsoppgåva si når IMDI i så liten grad tek inn over seg konsekvensane av regionreforma», heiter det i uttalen.

Også andre fylkeskommunar har klaga på praksisen til IMDI.

– Det verkar som nokon er sure for at fylka har fått meir ansvar på feltet, seier Brosvik.

IRRITERT: IMDI må godta at fylkeskommunane har ein viktig jobb å gjere i integreringsarbeidet, meiner Trude Brosvik (KrF). Foto: Oddmund Haugen / NRK

Viser til personvern

Ingen frå IMDI ønskjer å stille til intervju. I staden blir det vist til eit brev sendt til Vestland fylkeskommune sist veke, der personvern blir brukt som grunngjeving for å seie nei til å dele informasjon.

IMDI påpeikar vidare at integreringsoppgåvene til fylka er på systemnivå og at dei «ikkje omfattar saksbehandling og oppfølging av personar på individnivå».

Skulle fylkeskommunane likevel ha behov for informasjon om enkeltflyktningar, kan dei be om det. Men IMDI skal avgjere «om det er nødvendig».

Fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp), stiller seg uforståande til at IMDI skal ha behov for å halde tilbake informasjon.

– Fylkeskommunane har god kompetanse, innarbeidde rutinar og svært gode erfaringar med å vareta personopplysningar, seier han.

Askeland vil samkøyre innsatsen gjennom det nasjonale fylkesordførarkollegiet for å få IMDI til å «ta til fornuft».

Ein ung gut passerer telta i den store mottakshallen på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og fleire andre aktørar prøver å ta unna for dei mange innkomstane. Foto: Javad Parsa / NTB

– Pinleg

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkjarar (NOAS), Pål Nesse meiner krangelen mellom IMDI og fylkeskommunane «er pinleg».

– Eg forventar at fylkeskommunane og IMDI set seg rundt bordet og løyser usemja på pragmatisk vis, seier han.

Nesse viser til at vi har teke imot rekordmange flyktningar i år, og at det kjem stadig fleire.

– Vi kan ikkje bruke meir tid på desse flokane når store arbeidsoppgåver ventar, seier han.

SAMARBEID: I motsetnad til fylkeskommunane meiner arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) at samarbeidet mellom fylkeskommunane og IMDI er godt. Foto: William Jobling

Ministeren meiner samarbeidet er godt

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ønskjer ikkje å stille til intervju, men i ein e-post til NRK skriv ho at IMDI og fylkeskommunane samarbeider godt.

«Det har gjort at vi har busett rekordmange på kort tid», skriv ho.

Ministeren påpeikar at dei som jobbar med karriererettleiing i fylkeskommunane allereie har tilgang til IMDInett.

I tillegg blir det jobba for at fylkeskommunane «skal få tilgang til informasjon» om flyktningar som får vidaregåande opplæring.

Ho legg til at blir «lagt til rette» for at fylka får tilgang til overordna informasjon for å løyse integreringsoppgåvene «gjennom diverse løysingar».

Politimann på Nasjonalt mottakssenter i Råde, Are Magnus Olsen. Mange ukrainske flyktningar registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og fleire andre aktørar prøver å ta unna for dei mange innkomstane. Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Forstår ikkje ministeren

Trude Brosvik (KrF) stiller seg uforståande til påstanden frå inkluderingsministeren om at samarbeidet mellom fylkeskommunane og IMDI er godt.

– Samarbeidet er ikkje godt når ein ikkje kan dele informasjon som sikrar at ein gjev dei beste tenestene til dei som treng det, seier ho.

Brosvik forventar at statsråden ryddar opp, slik at fylkeskommunane får gjennomført eit godt integreringsarbeid, slik Stortinget har vedteke.