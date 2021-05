Staten strammar inn: Åtvarar folk å trakke i sanddynene

– Vi har sett opp skilt der vi ber folk unngå å trakke i det som er igjen av sanddynene, seier rådgjevar hos Statsforvaltaren i Vestland, Tore Larsen.

Naturperla Refviksanden på Vågsøy i Kinn kommune har fleire gongar blitt kåra til Noregs finaste strand.

Ikkje minst på grunn av kombinasjonen av sand, sjø og solnedgang.

Men sanddynene her er truga, og dei seinare åra har det vore store problem med erosjon. Ein av årsakene er tusenvis som kvar sommar gjestar stranda, for å bade og sette opp telt i strandkanten.

ØYDELAGDE SANDDYNER: Telting på sjølve stranda gjer ikkje skade. Men fleire har gjort det same på strandkanten. Då blir dei sårbare sanddynene øydelagde. Foto: Eva Marie Pleym

Ved stranda får tilreisande no for første gong tydeleg beskjed om å ikkje gå på plantane:

«Dei toler ikkje trakk! Det skal ofte ikkje meir enn nokre få personar til for å lage ein sti, der vinden kan få tak og gjere skade ved å grave ut dynene og spreie sanden inn over land», er den klare beskjeden frå Statsforvaltaren i Vestland.

NEI TIL TRAKKING: Dette skiltet møter turistar som kjem til Refviksanden denne sommaren. Foto: Eva Marie Pleym

Naturen kan bli øydelagt

Når altfor mange gjer det same, skapar det trøbbel for naturen.

På sanddynene veks to spesielle grassortar, marehalm og strandrug, som hindrar erosjon. Og dei er sårbare.

– Problemet er at desse plantane toler ikkje trakk. Dersom det går folk i fronten der det veks marehalm, så kan det fort føre til erosjon.

Berre det å sette opp eit telt i eit slikt område kan vere nok til at graset blir øydelagd, seier Larsen.

STORE SKADAR: Slik skal strandkanten ikkje sjå ut, meiner Statsforvaltaren. Fronten på sanddynene er vaska vekk. Foto: Statsforvaltaren i Vestland

PERFEKT: Andre stadar på stranda finn ein døme på korleis kanten mot sanden skal vere. Sanddyna er her kledd med marehalm og strandrug. Foto: Statsforvaltaren i Vestland

Aukande problem

Sanddyner kan ein finne ulike stadar både i Sør- og Nord-Noreg. Men det samla arealet er ikkje større enn rundt 200 kvadratkilometer.

Desse strandperlene er under press.

Det har vore aukande tilstrøyming til strendene dei siste åra, mellom anna ved jærstrendene. I koronaåret 2020 var det nesten 300.000 som besøkte Solastranda.

– Det er gjort ei lang rekke undersøkingar og rapportar knytt til forvaltning av denne ekstremt utsette kysttypen på Jæren. Årleg blir det brukt fleire hundre tusen kroner til overvaking, skjøtselstiltak og tilretteleggingar, skriv assisterande miljøvernsjef Per Kristian Austbø hos Statsforvaltaren i Rogaland.

Bles innover land

Når sanddynene tek skade kan det føre til at vinden bles sanden innover land. I tillegg er det stort press på sjølve dynene.

– Vi har sett at sanddynene har blitt mindre og mindre. Enkelte stadar har dei krympa så mykje at dei går innover beitemarkene til bøndene som bur her, seier Eva Marie Pleym som er busett ved Refviksanden.

VIL BEVARE: Eva Marie Pleym er ein av fleire fastbuande som ønsker tiltak for å hindre at sanddynene blir øydelagde. Foto: Privat

Ho har sett korleis veksten har blitt borte ulike stadar ved stranda. Og at det oppstår stiar som gjer at sanddynene deler seg på grunn av stor påverknad.

Særleg under koronasommaren 2020 såg ho mange tilreisande, fordi mange ville feriere i Noreg.

– Det var heilt vilt. Det var folk over alt, og dermed ekstra press på sanddynene. Det er riktig at det kjem avgrensingar no, seier ho.