Staten skyv gasskraft-avgjerda til etter nedstenginga

Jon Askeland (Sp), fylkesordførar i Vestland

– Eg tek svaret frå statsråden til orientering, og forventar at OED og Statnett er i tett dialog om å kunna setja i verk alle moglege tiltak for å unngå rasjonering av straum til vinteren. Det er dette som er det sentrale for meg å få forsikringar om. Statsråden sit med ansvaret for å unngå rasjonering. Regjeringa kan ikkje varsla rasjonering av straum utan at dei set i verk tiltak for å hindra at det skjer, for det vil ha svært skadelege effektar på sysselsetjing, verdiskaping og eksport i Vestland. Eg kjempar for Vestlands interesser og forventar å ha staten som medspelar!

Tom-Christer Nilsen, leiar i Bergen næringsråd

– Det er reint sludder at staten ikkje kan ta ei vurdering før 1. oktober. Det er rein ansvarsfråskriving når statsråden seier at «dersom Statnett meiner at dette er viktig, vil dei foreslå det». Fristen 1. oktober gjeld ikkje denne saka, men ei bestilling om utgreiing for heile landet frå OED til Statnett.

Vi vil meine at skal ein ta det ansvaret og ansvaret etter energilova på alvor, vil eit varsel om nedlegging av gasskraftverket, utløyse ei plikt til å vurdere konsekvensane av dette for straumforsyninga og forsyningstryggleiken i Bergensområdet, og setje i verk tiltak. Då må det gjerast før det ikkje er mogleg å forhindre konsekvensane.

I dagens situasjon, der statsråden sjølv har varsla store utfordringar denne vinteren, må det vere lov å handle, ikkje vente. Vi tør minne om at alle aktørar i dette biletet er underlagt OEDs regulatoriske regime, og at det er for seint å snyte seg når nasen er borte.

Børge Brundtland, dagleg leiar i Industriutvikling vekst

– Tilgang til meir kraft kan gi betydelege nye arbeidsplassar. Derfor vil alle tiltak, som forlenging av drifta av varmekraftverket, vere svært viktig for regionen. Men det krev ein rask avgjerd.