Staten nekter å godta at Vesam får bli norsk statsborgar

Sakset fra ankeerklæring datert 1. oktober

(...) Ankegrunnene er begrenset til lagmannsrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse ved den fremtidsrettede vurderingen av hvordan ankemotparten vil opptre ved retur til Iran, som utføres som ledd i vurderingen av om han har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse», jf. utlendingsloven § 28 (1) bokstav a. Det er for øvrig statens syn at partene i det aller vesentligste er enige om sakens faktum, men uenige i den generelle lovforståelsen og den konkrete subsumsjonen. Vurderingstemaets utpregede konkrete karakter gjør det hensiktsmessig å bringe både rettsanvendelsen og bevisvurderingen inn for Høyesterett.

(...)

For det første aktualiserer saken uavklarte rettslige spørsmål som ikke tidligere har vært behandlet av Høyesterett: Hvilke rettslige rammer som gjelder for vurderingen der forfølgelsesrisikoen knytter seg til utlendingens hypotetiske fremtidig handlinger etter retur til hjemlandet.

Spørsmålet har betydelig praktisk betydning for Utlendingsforvaltningen og for utlendinger som søker asyl i Norge. Spørsmålet kommer særlig opp i saker der personer fra Iran, Irak eller Russland søker asyl på grunnlag av konvertering, hvorav Iran utgjør den klart største porteføljen. I alle Iran-sakene anfører utlendingen at vedkommende ved retur utvikle sin religiøse aktivitet på en måte som gjør at vedkommende på sikt vil risikere forfølgelse.

Til illustrasjon har Utlendingsnemnda (UNE) i løpet av de siste tre årene behandlet nærmere 200 saker hvor dette har vært tema.

For det andre viser en analyse av praksis fra lagmannsretten fra 2011 frem til i dag et sprik i tilnærmingen til slike vurderinger, noe som understreker et behov for rettsavklaring fra Høyesterett.