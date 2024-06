Staten lyser ut område for karbonlagring i Nordsjøen

Energidepartementet kunngjer tre område i Nordsjøen der interesserte selskap kan søke om leiteløyve knytt til CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel.

– Den store interessa frå selskap som ønsker å sjå på moglegheita for å tilby utslepparar i Europa lønnsam, storskala CO2-lagring som teneste er svært gledeleg. Regjeringa vil legge til rette for at CO2-lagring kan bli ei ny havnæring for landet ved at store mengder CO₂ som elles ville bli sleppt ut i Europa blir lagra trygt og sikkert, seier energiminister Terje Aasland.

Departementet har fått førespurnader frå fleire kommersielle aktørar som ønsker å få tildelt konkrete område for lagring av CO₂. Dette er bakgrunnen for at områda nå blir lyste ut.

Utlysing og eventuell tildeling av areal for eit lagringsløyve skjer etter individuell søknad. Prosessen blir sett i gang ved at aktørar som ønsker eit løyve etter lagringsforskrifta søker når dei sjølv meiner det ligg føre eit tilstrekkeleg godt grunnlag.

Søknadsfristen er sett til 29. august 2024 klokka 12:00.

Fangst og lagring av CO₂

Fangst og lagring av CO₂ er teknologi som gjer det mogleg å skilje ut og lagre CO₂ frå utsleppa frå fossile kraftverk og industri.

Formålet er å unngå utslepp av klimagassen CO₂ i atmosfæren.

Blir kalla ofte «CCS», som står for Carbon Capture and Storage.

Ved hjelp av kjemiske prosessar skilst CO₂-ein ut og blir frakta i røyr eller med skip til lagerplassar i bergartar under bakken eller havbotnen.

«Månelandinga» for CO₂-reinsing på Mongstad blei skrinlagd i 2013. Teknologisenteret TCM, som skal finne billigare og betre metodar for CO₂-fangst, blei vidareført.

I 2007 blei det statlege føretaket Gassnova oppretta i Noreg for å forvalte interessene til staten knytt til CO₂-handtering.