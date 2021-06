– Eg elskar å jobba. Litt av utfordringa er at hovudet vil, mens kroppen ikkje vil. Dei siste åra eg jobba, låg eg stort sett på sofaen etter jobb. Eg greidde ikkje noko anna, seier Wibeke Berge.

Sidan 2015 har ein langtidsskade gjort at ho har vore litt inne i, men aller mest ute av arbeidslivet. Hausten 2019 vart Berge heilt arbeidsledig.

Ho er erklært 60 prosent ufør og dermed har nedsett funksjonsevne. No har Berge fått ei halv stilling hjå Statsforvaltaren i Vestland.

– Eg er veldig, veldig takknemleg og glad for å vera ute i arbeidslivet att. Eg håpar eg har funne den gode balansen mellom å jobba litt, og ha eit godt liv på fritida, seier ho.

Slik tel regjeringa målgruppa for inkluderingsdugnaden Ekspandér faktaboks Målgruppa for inkluderingsdugnaden er dei med nedsett funksjonsevne og hol i CV-en. I statistikken over nytilsette blir gruppene definert slik: Ein nytilsett har nedsett funksjonsevne viss den nytilsette har kryssa av i søknaden for at vedkomande har nedsett funksjonsevne.

viss det i dialog om tilretteleggjing, eller på annan måte, kjem fram at den nytilsette har nedsett funksjonsevne som vil kreva tilretteleggjing på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet Ein nytilsett har hol i CV-en viss den nytilsette har eit hol i CV-en på minst to år der personen ikkje har vore i arbeid, utdanning eller under opplæring.

– Må gjerast meir arbeid

Berge er ein av dei som tel med i statistikken i det som kallast for inkluderingsdugnaden.

Det er namnet på arbeidet regjeringa gjer for å få dei med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en i jobb.

Dei har sett som mål at 5 prosent av dei nytilsette i staten skal vera i denne målgruppa.

Det målet var dei langt frå å nå i fjor.

Tala for i fjor viser at 333 av 16.359 nytilsette i staten var i målgruppa til inkluderingsdugnaden. Det svarar til 2 prosent, og er ein nedgang frå 2,2 prosent i 2019.

– Her må det gjerast meir arbeid. I åra som kjem har me ikkje råd til at folk som kan og vil jobba står utanfor arbeidslivet, konstaterer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– IKKJE VELGJERDSARBEID: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) meiner inkluderingsdugnaden ikkje er velgjerdsarbeid. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I så stor grad greidde departementa måla i inkluderingsdugnaden Tal tilsetjingar Totalt Statsministerens kontor Arbeids- og sosialdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kulturdepartementet Finansdepartementet Landbruks- og matdepartementet Klima- og miljødepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Samferdseldepartementet Barne- og familiedepartementet Justisdepartementet Forsvarsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Olje- og energidepartementet Kunnskapsdepartementet Utenriksdepartementet Totalt 16359 16 2383 707 140 864 213 171 436 345 605 2186 1146 301 90 6616 140 I målgruppa 333 1 119 27 5 23 5 4 10 6 10 36 16 4 1 66 0 Del i målgruppa i prosent 2,0 6,3 5,0 3,8 3,6 2,7 2,3 2,3 2,3 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0

Vil ikkje ha nokon dugnad

Derimot er Norges handikapforbund ueinig i regjeringa sin «inkluderingsdugnad».

– Ein seier at ein skal ha tak i funksjonshemma på jobb for staten, og det skal gjerast på dugnad. Me kan ikkje berre henta merkelappane til folk og plassera dei inn på jobb. Det veit me at ikkje fungerer, seier Tove Linnea Brandvik. Ho er leiar i Norges handikapforbund.

– Me har bedt regjeringa skrota den heile vegen.

Ho meiner ein i staden bør tenkja motsett, og sørgja for at arbeidsplassane er tilrettelagde for at dei som har kompetansen, kan gjera jobben dei har.

– Når ein tilsett arbeidstakarar, ynskjer ein arbeidstakarar som gjer ein jobb. Då leitar ein etter kompetansen, ikkje funksjonsnedsetjinga dei har, seier Brandvik.

VIL SKROTA: Tove Linnea Brandvik, leiar i Norges handikapforbund, vil ikkje Foto: Norges Handikapforbund

– Ser på folk som ressursar

Kommunal- og moderniseringsministeren meiner det ikkje er så viktig om ein kallar arbeidet staten gjer for inkludering for ein dugnad eller ikkje.

– Me må ikkje tenkja på dette som velgjerdsarbeid. Det handlar om å nytta seg av dei ressursane som er i samfunnet, seier Astrup.

Det er også nøkkelen til Statsforvaltaren i Vestland, som i fjor tilsette 35 nye, fire av desse med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, og dermed ligg langt over landsgjennomsnittet.

– Me ser folk som ressursar. Det er difor me får dette til, seier fungerande statsforvaltar i Vestland, Gunnar Hæreid.