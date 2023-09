For om lag to år sidan blei tettstaden Slinde i Sogndal kommune døypt om til Slinda av Kartverket – mot store deler av lokalbefolkninga si vilje.

Men då Vegvesenet nyleg skulle sette opp nye busskilt, var pluselig «e»-en tilbake, og «a»-en borte att.

Så no er tettstaden dekorert med både Slinde-skilt og Slinda-skilt, side om side.

– Det er eit samansurium, seier lokalpolitikar Svein Jarle Slinde.

– Når sjølv staten skriv feil, bør dei ta ein namneomgang til.

Siste-vokalen gjer at han rister oppgitt på hovudet.

Slinde har vore ein av forkjemparane for at Slinde med «e», og har prøvd å få Kartverket til å behandle saka på nytt.

– Eg synest namneendringa er overformynderi.

Svein Jarle Slinde kunne ønske at namnet tettstaden fekk halde på sin gamle skrivemåte. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Små bokstavar og store kjensler

Slinde-striden føyer seg inn ein rekke av namnestridar der lokalbefolkninga vil halde fast på gamle namn, men der staten har andre tankar.

Til dømes ville Språkrådet endre Østerbø og Norevik i Sogn til Austrevik og Nordvikane, og ein «t» blei erstatta av «k» på Kjernfjelltjønna i Nordland.

Spørsmålet om Kjernfjelltjønna blei tatt opp på Stortinget i 2019.

Dåverande kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarte at ho skjønner at namnespørsmål vekker engasjement.

Men kvifor vekker små bokstavendringar så store kjensler?

– Uttalen er det eigentlege namnet

Namneforskar Vidar Haslum ved Universitetet i Agder fortel at mange har eit nært forhold til stadnamn, gjerne fordi dei har vakse opp der, er grunneigarar eller har namnet som eit slektsnamn.

– Det er ikkje merkeleg i det heile tatt at folk reagerer på uvande skrivemåtar.

Han seier mange namnestridar heng saman med at fleire stadnamn blei nedskrive under dansketida. Då det ikkje var så viktig å skrive namnet på same måte som dei vart uttalt.

I dag derimot trumfar uttalen stavemåten.

– Vi som er fagfolk vil hevda at uttalen er det eigentlege namnet, og at ein skriftform er ein ufullstendig måte å avbilde tale på, seier han.

Han får støtte frå regionalt namneansvarleg i kartverket Erlend Trones.

– Hovudregelen for normering etter lov om stadnamn, er at ho skal ta utgangspunkt i den nedarva lokala uttalen og at ho skal følge gjeldande rettskrivingsprinsipp.

Både e'ar og a'ar

Vegvesenet har ansvaret for busstopp-skilta som rippa opp igjen i namnestriden i Indre Sogn.

Byggeleiar Steinar Håvik i Statens vegvesen, seier det er Fylkesatlas som set standarden og at det er årsaka til at «e»-en sneik seg inn att.

Leiar for strategi og organisasjon i Skyss Camilla Selch, skriv i ein e-post at Kartverket har ansvar for namneendringar.

– Det er ikkje alltid me får melding om endringar, og det kan sjå ut til at det er hendt i dette tilfellet.

Desse skilta gjer mange i lokalbefolkninga misfornøgde. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Enn så lenge pryder skilt med både e-endingar og a-endingar tettstaden.

Svein Jarle Slinde har ikkje gitt opp namnekampen heilt endå.

– Eg håper at dei ser galskapen i dette når sjølv ikkje staten klarar å følge det dei har bestemt.