Starter oppgradering av E39-tunnel

Neste uke starter et omfattende arbeid med oppgradering av Glaskartunnelen på E39 mellom Bergen sentrum og Åsane. Arbeidet vil starte mandag 21. august og skal etter planen vare i to år. Tunnelen skal gjennom en totalrenovering, hvor blant annet ventilasjonsanlegg, belysning, drenering, kameraovervåkning og nye nødstasjoner skal byttes ut og bygges.

Veien er svært trafikkert, og arbeidet vil føre til stenginger, innsnevring av kjørefelt og omkjøringsveier.

– Det blir krevende tider for bilistene i og rundt Bergen nord, sier byggeleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen i en pressemelding.