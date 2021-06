– Det er et potensiale for at det kan bli en større brann. Vi håper å slå det ned før det blir en like stor brann som sist, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Rundt klokken 14 onsdag fikk nødetatene flere meldinger om brann i nærheten på Spjeldfjellet på Sotra, vest fra Bergen.

Det er synlige flammer og en ganske kraftig røykutvikling på sørsiden av fjellet.

Brannen er en oppblussing av den store skogbrannen som herjet i samme område forrige uke.

Politiet bistår med evakuering av beboere i området Spjeldvegen.

Til nå er 73 personer evakuert. Politiet melder at det kan være nødvendig å evakuere et ytterligere boligområde.

Det er så langt ikke meldt om skadde personer, eller at brannen har spredt seg til bebyggelse.

Helikopter ankommet

Brannvesenet har sendt mannskap fra Askøy, Os og hovedstasjonen i Bergen.

I tillegg er det styrker på vei fra Haakonsvern som skal bistå dem i slukningsarbeidet på Sotra. Silvforsvaret vil stille om noen timer.

Brannvesenet har fått hjelp fra skogbrannhelikopter fra Sauda. Det er også på vei et helikopter fra Torp.

BRANN: Brannen er på sørsiden av Spjeldsfjellet.

Det var også branntilløp ved Vestsidevegen i Kårtveit, en av plassene der det brant mest forrige torsdag. Nødetater rykket ut og litt før 16.30 kunne de melde at denne brannen var under kontroll.

Etter at brannvesenet fikk kontroll på gressbrannen på Sotra fredag, har brannen sporadisk blusset opp igjen enkelte steder.

Skogbrannfaren er på høyeste nivå i Vestland.

OPPBLUSSING: Brannen blusset opp igjen på Spjeldfjellet og to brannhelikoptre er sendt ut. Her sett fra Myravegen. Foto: Stian Ormevik / 03030-tipser

Evakuerer

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H) forteller at flere personer har ankommet evakueringssenteret i Ågotneshallen etter oppblussingen av gressbrannene i ettermiddag.

– Når vi begynner å evakuere mennesker er det alvorlig for dem som blir evakuert, sier han til NRK.

I LOOP: Bildet viser hvordan brannhelikopteret fra Helitrans sirkulerer over brannområdet og driver slukningsarbeid. Foto: Skjermbilde fra flightradar24.com

Røde Kors er også på plass og de bemanner nå opp ved senteret.

– Vi har mange slitne i mannskapet. Det var ikke dette vi ønsket oss nå, forteller han.

Espen Bjarke er evakuert fra et av boligfeltene.

– Jeg regner med at huset mitt blir stående. Men jeg ser det er kjedelig vindretning, og jeg skjønner at andre som har hus nærmere er bekymret, sier han.

Han sier likevel de fleste i området har tatt evakuering med fatning.

– Vi fikk en tekstmelding fra kommunen, og da var det bare å pakke sekken og ta med passet, sier han. Han er nå på vei til en kamerat som bor i nærheten med tingene han fikk pakket med seg.