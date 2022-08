Starter arbeid med omstridt busstrasé

Mandag starter arbeidet med den trange Telleviksvegen i Salhus i Bergen. Denne uken stanset alle bussavganger på veien, fordi et nytt betongrekkverk gjør veien for smal for bussene.

– Rekkverket er satt opp fordi veien er smal, og ikke godt nok sikra. Tar vi vekk rekkverket er ikke veien forsvarlig å bruke. Mandag starter vi på arbeidet med hvilke tiltak vi skal gjennomføre for at det skal bli bedre, sier prosjektleder i Vestland fylkeskommune, Mariann Kråkenes Jørgensen.