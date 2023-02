Starta nye undersøkingar på Bryggen

Arkeologoar frå Norsk institutt for kulturminneforsking gjekk djupt til verks på Bryggen i Bergen i dag. Dei neste to vekene skal dei grave i 23 punkt langs den planlagde bybanetraseen i Bergen sentrum.

Målet er å få auka kunnskap om omfang, djupn og tilstanden i dei arkeologiske kulturlaga i Bergen.

Det er Riksantikvaren som har bestilt dei ekstra undersøkingane, som ein del av motsegnene dei og Vestland fylkeskommune har levert til planarbeidet til Bergen kommune.

– Formålet er at vi ikkje skal steile seinare. Dette er for å få så mykje informasjon at vi alle er sikre på den avgjerda som skal takast, seier seniorrådgjevar Hanne Merete Moldung hjå Riksantikvaren.