Står fast på skulenedlegging på Stord

Dei styrande partia i Stord kommune står fast på at dei vil legga ned Litlabø skule frå hausten av. Opprinneleg gjekk dei også inn for å legga ned to skular til og bygga ein ny storskule, No opnar dei for å droppa dette. Saka skal avgjerast i kommunestyret torsdag. Onsdag kveld demonstrerte fleire hundre personar mot planen føre rådhuset på Stord.