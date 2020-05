«Vær så snill å vente på neste buss. Jeg kjører ikke fra holdeplassen», sier bussjåføren i mikrofonen til passasjerene.

Selv om det var færre folk i gatene, skulle mange til og fra Bergen sentrum for å feire nasjonaldagen søndag.

Det oppsto kaos da en gjeng med tilsynelatende berusede ungdommer skulle ta bussen til sentrum av byen i 22-tiden.

Bussjåføren tryglet passasjerer om å gå av for å kunne lukke dørene, men lenge vil ingen høre etter. Ifølge tipseren sto passasjerene som sild i tønne flere holdeplasser.

Flere fulle busser

For å følge kravene om avstand for å hindre koronasmitte, kan Skyss bare frakte halvparten så mange mennesker. Annethvert sete er sperret av for å gjøre det enklere for de reisende å holde avstand.

Regionsjef i Tide buss, Rune Mannseth, sier han har fått tilbakemelding fra sjåfører om at det på enkelte av kveldsavgangene på 17. mai ble for mye folk.

Han understreker at det ikke er sjåførenes oppgave å passe på passasjerene.

– Sjåførene kan veilede passasjerene, men passasjerene må selv ta ansvar for sitt eget smittevern. Sjåførenes rolle er å kjøre bussen trygt og forsvarlig, sier Mannseth.

Færre avganger

I Bergen er det kollektivselskapet Skyss som har det overordnede ansvaret for busstransporten.

I år valgte selskapet å avlyse ekstraavganger til og fra Bergen sentrum for å bidra til at færre reise til sentrum. Etter klokken 17 var det søndagstilbud. Dermed var det heller ingen ekstrabusser tilgjengelig.

– Vi ser av våre tellinger at det var en del avganger på kveldstid på 17. mai der det var for mange reisende i forhold til de anbefalte avstandskravene, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i en e-post til NRK.

IKKE SITT HER: Skyss har sperret av seter for å gjøre det enklere for passasjerene å overholde kravet om avstand. Foto: Ina Romslo Rønning / NRK

Skyss mener selv det er tydelig nok kommunisert at passasjerer må vente på neste buss om det ikke er mulig å holde avstand.

– Vi oppfordrer sjåførene til å bruke mikrofonen ved behov, samtidig som vi informerer på alle tilgjengelige flater om at de reisende selv må ta ansvar og ta hensyn, fortsetter Dreyer.

Mannseth i Tide mener Skyss har gjort gode vurderinger, og sier det er vanskelig å forutse hvilke avganger som kan bli et problem.

– Vi har hatt god dialog med Skyss underveis. Sett i ettertid skulle vi kanskje ønske vi hadde hatt en ekstra buss, men 17. mai i år var helt spesiell, sier Mannseth.

– Umulig å forutse

Kenneth Sveen, hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Tide, sier at bussjåførene står fritt til å kjøre forbi holdeplassen hvis det er for mye folk.

– Hvis sjåføren ser at det allerede er fullt på holdeplassen kan han kjøre forbi, selv om bussen er halvfull, sier han.

Men dette er en vurdering bussjåførene selv kan ta, og Sveen seier bussjåførene melder inn til sentralen om det trengs flere busser.

– Det var mindre folk enn vanlig selvfølgelig, men det er umulig å vite hvor mange som vil møte opp, sier han.