Stansa rusa sjåfør i Åsane

Politiet stoppa ein mann i 20-åra i Åsane for kontroll klokka 02:30. Mannen gav utslag på narkotiske stoff på ein narkotest, og vart teken med vidare for blodprøve, og blir anmeldt for køyring i rusa tilstand. Førarkortet blei beslaglagt.