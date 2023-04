Stal og beit politiet

To unge jenter er tekne hand om av barnevernsvakta, etter at dei like før klokka 18 vart tekne for å stela i fleire butikkar på Kløverhuset i Bergen. Den eine av jentene skal ha bite ein politistudent. Politistudenten skal ikkje vera alvorleg skadd, men har fått oppfølgjing på legevakta.