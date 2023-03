Stal kopar for 150.000 kroner

Ein mann frå Førde er sikta for eit kopartjuveri på 300 kilo frå Kyrkjebø tidlegare denne månaden, skriv Firda. Det var 485 meter koparrøyr som vart stole. Eigaren anslår verdien til kring 150. 000 kroner. Den stolne koparen vart levert inn til Norsk Gjenvinning mot pant. Politioverbetjent ved Høyanger lensmannskontor, Kristoffer Jordal Lønning seier mannen som no er sikta har vedgått å ha tatt koparen, men at han nektar straffskuld.