Stal for 350.000 kr frå hotell

Ein mann som stal med seg verdiar for 350. 000 kr frå Thon Hotel Førde i fjor haust, er no dømt for innbrotet. Sunnfjordingen i 30-åra tilstod alt då han nyleg møtte i Sogn og Fjordane tingrett. Her blei han dømt til 102 timar med samfunnsstraff for hendinga som han gjorde saman med ein annan mann.