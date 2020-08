Stakk frå laserkontroll – 81 kilometer unna dukka politiet opp i ferjekøen

Under Utrykkingspolitiet sin laserkontroll på Haugalandet onsdag gjekk det heftig for seg.

Patruljen på staden sto klare til å måle då ein motorsyklist kom susande frå sør mot nord på E39 ved Aksdal.

Motorsykkelen og sjåføren vart målte til 126 km/t i 80-sonen på kyststamvegen.

– Politiet valde å forfølga den, men den mista me ganske kjapt, seier oppdragsleiar Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt.

Måtte hoppa unna

Motorsyklisten hadde først tenkt å stansa for patruljen, men valde likevel å stikka av. Det skapte ein farleg situasjon for patruljen, som måtte fysisk flytta seg for å unngå å bli påkøyrde.

– Me synest så klart at slik køyring er svært uheldig. Me ønskjer å unngå at ulukker skjer og det er også difor UP er ute på vegane, poengterer Ims.

Det gjekk ikkje lang tid før utrykkingsbilen gav opp forsøket på å henta inn att 27-åringen. Dermed hadde ikkje politiet anna val enn å byrja å leita.

Men etter å ha kryssa Stord, møtte motorsyklisten ei naturleg hindring: E39-ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg.

HALHJEM: Etter ¨å ha tatt denne ferjeturen over sambandet Halhjem-Sandvikvåg var 27-åringen eit førarkort og ein større pengesum fattigare. Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Innhenta på ferjekaien

81 kilometer nord for UP sin laserstand, på ferjekaien nord på Stord, henta lovens lange arm inn den fartsglade motorsyklisten.

Førarkortet blei inndratt på staden og MC-syklisten fekk eit bruksforbod på køyretøyet.

I tillegg vankar det ei heftig bot.

– Me er glade for at me fekk stansa han til slutt. At mannen no har mista førarkortet, var vel det heilt riktige her.