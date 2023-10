Stakk av frå ulukke i Samnanger

Naudetatane har rykt ut til ei trafikkulukke i Hisdal på fylkesveg 49, melder politiet. Ein bil har vore involvert. Brannvesenet melder at to personar har kome seg ut av bilen. Skadeomfanget er ukjent. Politiet opplyser at ein mann har stukke av frå staden. Ein hundepatrulje har funne mannen. Det er ukjent skadeomfang på han.