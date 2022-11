Stadfestar årsak til grasbrannen

Politiet i Nordhordland stadfestar at det var varm oske som starta gras- og lyngbrannen på Radøy tysdag. Til Bergensavisen og avisa Nordhordland seier lensmann Kjell Idar Vangberg at éin mistenkt mann er avhøyrd. – Det viser seg at han har lagt varm oske utanfor huset. Det var ikkje med hensikt i å starte ein brann, så her er det snakk om å vera aktlaus, seier Vangberg.