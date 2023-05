Stad skipstunnel sett på pause

Verdas første skipstunnel blir sett på pause. Den kring 1,7 kilometer lange tunnelen er omstridd, ikkje minst på grunn av prislappen på nær tre milliardar kroner.

Tunnelen skulle etter planen opne i 2026.

No vil regjeringa ha ein gjennomgang av prosjektet. Dagens Næringsliv skriv at dette ikkje er noko avlysning, men at regjeringa set tunnelen på pause. NRK får stadfesta dei same opplysningane.

I mars vart det kjent at prisveksten i samfunnet elles ville påverke prislappen på tunnelen. I dag stadfestar politiske kjelder til NRK ein «betydeleg kostnadssprekk» for budsjettet.