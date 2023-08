Stad skipstunnel med appell til regjeringa

I eit brev til regjeringa skriv styringsgruppa for Stad skipstunnel at det er «nok utgreiingar og treneringar», og at det er på tide å få prosjektet ut på anbod.

«Realisering av Stad skipstunnel er viktigare enn nokon gong», heiter det, med hensvisning til meir ekstremvêr og målet om å få meir transport over på kjøl.

Brevet seier vidare at det er «rett og rimeleg at behova til bransjen blir teken omsyn til» og at konkurransen vil drive prisen ned.

Rekninga for skipstunnelen vart i mai anslått til 7,13 milliardar kroner, ein auke på 74 prosent sidan førre overslag.