Spytta på politiet

Ein mann i 20-åra blei sett i drukkenskapsarresten i Bergen. Meldinga til politiet skal først ha vore at han truga andre passasjerar på ein buss med ein liten planke med spikar. Det visste seg at dette ikkje stemde. Men han sette seg opp mot patruljen som kom til staden og han skal ha spytta på ein politibetjent. Han blir difor teken med til arresten og meldt for vald mot offentleg tenesteperson.