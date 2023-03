Spytta på godteri - 60 kilo smågodt måtte kastast

Bensinstasjonen Best i Førde måtte kaste 60 kilo smågodt etter at ei kvinne i 30- åra spytta i godteriet natt til onsdag. Kvinna reiv ned varer og spytta på deI, samt at ho kasta ned bollar på golvet. Det enda med at politiet kom og henta henne, skriv Firda. Kvinna måtte overnatta i arresten og det er oppretta sak på hendinga.