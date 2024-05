Sprinklaranlegg utløyst på Alversund skule: – Mykje vatn

– Det me veit er at det er ei sprinkeldyse som er løyst ut og har pumpa mykje vatn ut i turnhallen på Alversund nye skule, seier Kjetil Spurkeland, tenesteleiar for drift og vedlikehald i Alver kommune.

Det er endå for tidleg å seia noko om skadeomfanget, seier Spurkeland. Dei skal undersøkja utover kvelden.

– Heldigvis var det mykje frivillig mannskap, og brannvesen stilte opp. Me vart kvitt vatnet fort, så vonleg er det ikkje store skadar, men det er for tidleg å vera sikker.

Så vidt dei veit har det ikkje påverka undervisningsområde på skulen.

– No har me inne ekspertise for å dokumentera kor mykje vatn som eventuelt har trekt inn i golv og vegger.

Spurkeland trur ikkje det kjem til å påverke skulestart måndag.

Han vil ikkje kommentera årsaka til at anlegget vart utløyst, utover at det verkar å ha skjedd under uheldige omstende, og at dei prøvar å greia ut kva som har skjedd.