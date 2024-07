Springsteen kommenterte Biden-avgang fra scenen i Bergen

Fra scenen i Bergen med et publikum på 45.000 mennesker, benyttet Bruce Springsteen anledningen til å kommentere det politiske kaoset i hjemlandet.

Det ble i dag klart at president Joe Biden trekker seg fra gjenvalg til presidentskapet.

Springsteen spilte dermed opp til sangen «Long Walk Home».

– Dette er en kommentar til det som skjer i landet, sa Springsteen og begynte å synge:

– It is gonna be a long walk home.