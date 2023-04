Sprekk på rassikring

Sunnfjord kommune ber staten om hjelp etter at rassikringa på Jølster har blitt langt dyrare enn først antatt, skriv Firda. Det var sommaren 2019 at flaumen i Jølster førte til ei rekke store jordras der ein mann omkom. Denne våren skal rassikringstiltaka bli ferdig, men det som skulle koste 29 millionar kroner, endar på over 50 millionar.