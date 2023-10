Eit omfattande skiltarbeid ventar viss ein skal rette alle feila Språkrådet har funne.

Namneskilt busstopp er ikkje lenger berre eit fenomen i storbyane. Men å setje namn på til no anonyme busstopp, har vist seg å vere ei vanskeleg øving.

Språkrådet fann feil på feil då dei kontrollerte nokre av dei nye busshaldeskilta i Vestland.

To av tre var feil

Då Språkrådet skulle kvalitetssikre namna på busstoppa i Vestlandskommunen Høyanger, fann dei at over to tredjedelar av namna var feil. På ein strekning på 26 km, med spreidd busetnad, fann dei over 10 feil.

– Eg synest det er beklageleg at ein må gå gjennom og rette opp namna på busskilt, etter at busskilta er komne opp, seier Morten Torvund.

Han er nærmaste nabo til eitt av busstoppa der Språkrådet har funne feil. «Torvund indre», står det på skiltet ved E39 langs Sognefjorden. Det korrekte skulle vore «Indre Torvund», påpeikar Språkrådet.

Nokre svingar vest for «Torvund indre» langs E39 finn ein Aven bukta. Her meiner Språkrådet at namnet bør endrast til «Avebukta». Foto: Astrid Solheim Korsvoll / NRK

Torvund som kan sjå busstoppet frå stoveglaset, synest det er heilt flott at Språkrådet krev namna endra.

– Det er viktig at det som er skrive er rett, for folk bruker namnet slik det er skrive.

Og feilskiltinga er ikkje unik for Vestlandet, ifølge Språkrådet.

Ytre Sogn skreiv først om bussnamna i Høyanger.

Vil erstatte Ikea-namn

Språkrådet har gått igjennom busstoppnamna i ni kommunar i Vestland. I fleire av kommunane var det fleire galne namn enn riktige.

I Bergen meiner Språkrådet at til dømes «Birkeland kryss» bør skrivast «Birkelandskrysset», «Kalåsvatnet» bør endrast til «Kalhusvatnet».

Busstoppet «Gullgruven», som i dag er oppkalla etter kjøpesenteret Gullgruven, bør ha stadnamnet «Nordre Liamyrane». Og Ikea Åsane bør heite «Dalakrysset» eller «Dalavegen».

Lista er lang.

Språkrådet vil ikkje ha kjøpesenter-namn på busstopp og ber om at busstoppa Ikea Åsane og Gullgruven byter namn. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Målet er å gå igjennom resten av kommunane i Vestland, men også resten av fylka, dersom Språkrådet har kapasitet til det.

Daniel Ims i Språkrådet er ikkje overraska over at det er så mange feil.

– Grunnen til vi ønskte å sette i gang arbeidet var at vi på førehand såg at det var ein del feil.

Feila som går igjen er først og fremst er at namn som er skrivne feil eller at det er feil bussnamn på feil stad, fortel Ims.

Korleis er det mogeleg at så mange namn er feil?

– Det er ikkje heilt uvanleg at stadnamn blir skrivne på ulike måtar. Det kan til dømes hende at namn har blitt oppgitt av enkeltpersonar, og at namnet ikkje har blitt samordna.

Ifølge han er det fleire grunner til at namn skal bli rett skrive.

For det første skal det offentlege, slik som Vegvesenet og busselskap, bruke skrivemåten som er bestemt.

I tillegg er det ganske praktisk at namn på busstopp er skrive riktig, seier Ims og mimrar tilbake til den gongen han ikkje fann eit busstopp fordi namnet var skrive feil.

Ikkje alle busstopp har fått skilt enno, som her ved musikkpavljongen i industristaden Høyanger. Dermed kan ein ha spart seg for meirarbeid og feilretting. Foto: Oddgeir Øystese

Uklart kva som skjer

Namneansvarleg for region vest i Kartverket, Erlend Trones, er einig med Ims i at kvaliteten på busstoppnamna mange stader er dårleg.

– Somme haldeplassar består av slektsnamn eller gamle skrivemåtar som ikkje samsvarer med offentleg bruk, og enkelte stader har haldeplassnamna blitt forskovne, slik at dei har hamna på andre stader enn der dei høyrer heime.

Heldigvis blir det få nye namnesaker i etterkant av Språkrådet sitt arbeid, fortel Trones.

Språkrådet legg nemleg opp arbeidet slik at det ikkje skal utløyse namnesaker. I stor grad tilrår dei namneformer som allereie står i Sentralt stadnamnregister med ein godkjend skrivemåte.

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtransport. Det er derfor dei som set opp skilta, også lang europa- og riksvegar.

Det er førebels ikkje avklart kva som blir gjort med busstoppnamna, skriv Torill Klinker, seksjonssjef for transportplan i avdeling for mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylkeskommune i ein e-post.

– Vi tek no ein gjennomgang av alle forslaga Språkrådet har kome med. Det er ein stor prosess, som vil ta noko tid.

Langs Sognefjorden kan Morten Torvund snart sjå fram til at det litt byråkratiske «Torvund indre» snart blir erstatta av det meir munnlege «Torvund»».

Av dei om lag 14 nye stadnamnendringane Språkrådet har komme med i området, er det berre eitt Torvund er misfornøgd med:

– Dei skal endre Varleite til Vardeleite. Det er eit namn vi aldri bruker. Elles er dei andre endringane heilt greie for meg.