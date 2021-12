Etter tidenes drama i enda kvalikkampen mellom Brann og Jerv med nedrykk frå Eliteserien for bergensklubben.

I 2022 er stoltheita til Bergen eit 1. divisjonslag.

Etter 1–1 i ordinær tid vart det til slutt 4–4 etter ekstraomgangane, før det til slutt enda med 7–8 på straffar.

– Det er ikkje noko gøy, det er ein tung dag i dag, seier Petter Strand då han kom til Flesland torsdag føremiddag.

Strand har vore kaptein store delar av sesongen, men var ein av dei som ikkje klarte å få utteljing mot Jerv.

– Har ikkje gått opp for meg

Midtbanespelar Sivert Heltne Nilsen stemmer i:

– Det var heilt absurd, det har enno ikkje gått opp for meg at vi rykka ned i går. Eg kan ikkje hugsa å ha spelt ein kamp med så mange sjansar og straffer, utan å få betalt.

Nilsen meiner dette har vore ein gjengangar den siste halvdelen av sesongen.

– Vi har spelt bra, men ikkje klart å setje ballen i mål. Det er utruleg kjedeleg, men slik er det med fotball.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ifølge Nilsen hadde det ikkje gått utan støtte frå Brann-supporterane.

– Dei har vore heilt enorme, og mobilisert når vi har trengt dei som mest. Hadde det ikkje vore for dei, så hadde vi ikkje spelt denne kvalikampen i det heile teke. Eg er utruleg takksam og stolt over å få spele for dei.

– Fotballen har vore brutal med oss

Med det nye nedrykket har laget frå Bergen lagt bak seg ein tøff sesong.

– Vi har det vondt, fotballen var brutal med oss i går, og det er vanskeleg å absorbere, seier trenar Eirik Horneland.

Han er ikkje klar for å gå inn i analysane om kva som kunne vore gjort for å hindra nedrykket.

– Eg må fyrst få vere litt forbanna og frustrert, så får analysane kome etter kvart. No skal vi jobbe med den tøffe sesongen vi har vore i gjennom. Det har vore mykje usikkerheit, frustrasjon og skam, så no må vi finne krafta for å slå tilbake.

Heile åtte gongar hamna ballen i nettet i nervedramaet mellom Jerv og Brann. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Styremøte i dag

Etter returen på Flesland går turen vidare til styremøte på Brann Stadion, der NRK også vil vere til stades.

Det har blitt spekulert i om dagleg leiar Vibeke Johannesen si stilling må vurderast på nytt etter «helvetessesongen».

– Eg er oppteken av å finne dei beste løysingane for klubben, så får det vere opp til styret å ta den vurderinga. Eg er veldig motivert for å fortsette så lenge eg har den nødvendige støtta frå styret, seier dagleg leiar i klubben, Vibeke Johannessen.

Styreleiar Birger Grevstad vil ikkje gå nærare inn på om dette blir tema på styremøtet.

– Utgangspunktet er at vi skal gå i gjennom den økonomiske situasjonen. Vi er i 1. divisjon og må stelle oss til det.

Ifølge Johannesen skal styret og organisasjonen setje seg ned for å diskutere vegen vidare.

– Vi skal legge ein plan for korleis vi fortast mogleg skal komme oss opp i Eliteserien.