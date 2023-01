Spord avsluttar fotballkarrieren

Ingrid Marie Spord (28) legg opp, melder BA. Spord som kjem frå Fyllingsdalen har over 200 kampar i Toppserien, tre seriegull, eit cupgull og 17 landslagskampar. Ho var med å vinna seriegull for Sandviken i 2021, og har den siste sesongen spelt på Lillestrøm.

– Eg har blitt dregen i to ulike retningar – av fotballen og min sivile jobb. Eg er slik at skal eg gjera noko, så må det gjerast 100 prosent. No klarar eg ikkje å balansera det lenger, og då vel eg å legga vekk fotballskoa, seier Spord til BA.